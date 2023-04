Cudzoziemcy kupują tysiące mieszkań w Polsce. Wśród liderów… Rosjanie

Kampania wyborcza trwa w najlepsze. Przed jesiennymi wyborami jednym z głównych tematów stały się mieszkania i możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów na ich zakup. W czasie, gdy większość Polaków ma ogromne problemy z kupnem własnego lokum, część obcokrajowców radzi sobie bardzo dobrze. Tylko w zeszłym roku dokonano blisko 10 tysięcy takich transakcji.

Obcokrajowcy kupują mieszkania w Polsce

O skalę zjawiska w interpelacji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pytała posłanka niezrzeszona Hanna Gill-Piątek. Co prawda dane resortu to zbiór informacji z niepełnego roku 2022, ale na ich podstawie można zobaczyć, z jakimi liczbami mamy rocznie do czynienia.

Według MSWiA od 1 stycznia do 14 listopada 2022 roku cudzoziemcy kupili w Polsce 9900 mieszkań. Pozwala to sądzić, że niemal pewne jest, że w całym ubiegłym roku tych transakcji było ponad 10 tysięcy.

Najwięcej mieszkań kupili Ukraińcy

Dane ministerstwa potwierdzają także dość oczywiste przypuszczenia. Zdecydowanymi liderami w kwestii zakupu nieruchomości w Polsce są obywatele Ukrainy. Część z uciekających przed wojną, to bowiem osoby na tyle majętne, że nie musiały one liczyć na gościnność polskich rodzin, a same wynajęły, bądź kupiły mieszkania w Polsce.

Część z Ukraińców kupno mieszkania w Polsce potraktowała także prawdopodobnie jako możliwość ulokowania zagrożonego kapitału na bezpiecznym rynku. Ze wskazanych blisko 10 tysięcy sprzedanych w zeszłym roku mieszkań, Ukraińcy nabyli ich aż 4275.

Wysoka pozycja Rosjan

Drugie miejsce w zestawieniu zajmują Niemcy, którzy kupili 1118 mieszkań, a na trzecim Białorusini, którzy przeprowadzili 889 tego typu transakcji.

Zaskakujące i nieco niepokojące w świetle toczącej się wojny jest miejsce czwarte na liście. Aż 276 mieszkań w 2022 roku (według oficjalnych danych MSWiA) kupili bowiem Rosjanie.

Kto konkretnie kupuje mieszkania w Polsce i czy nie są to agenci, bądź osoby, które próbują w ten sposób uchronić swój majątek przed ewentualnymi sankcjami? Tego nie wiadomo. Redakcja Interii próbowała dowiedzieć się tego od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W odpowiedzi otrzymała wyłącznie suchy komunikat

„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informuje, że z uwagi na ograniczenia natury prawnej nie udziela informacji w zakresie wskazanym w korespondencji” – czytamy w odpowiedzi ABW.

500+ i mieszkania. Rosjanie urządzają się w Polsce

Wiele o aktywności obcokrajowców w Polsce mówią dane dotyczące uczestnictwa w programie Rodzina 500+. W 2022 roku ze świadczenia skorzystało blisko 398 tys. Nie będzie zaskoczeniem, że najwięcej było wśród nich dzieci z Ukrainy (361 tys.). Na drugim miejscu znalazły się dzieci pochodzące z Białorusi (15 tys.).

Sztandarowe świadczenie rządu PiS jest wypłacane także 3 tys. rosyjskich dzieci – te dane pokazują, jak ogromny jest rozrzut w liczbie obcokrajowców z różnych krajów, którzy mieszkają w Polsce. Na czwartym miejscu znajdują się dzieci pochodzące z Wietnamu (2,3 tys. beneficjentów), a na piątym i szóstym – z Bułgarii i Rumunii (po 1,6 tys.).

