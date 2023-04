PMI dla przemysłu. Wzrostowa seria przerwana

Indeks PMI dla przemysłu spadł w marcu do poziomu 48,3 punktów z 48,5 punktów w poprzednim miesiącu. Tym samym doszło do przerwania serii wzrostów z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie cztery miesiące (w lutym – 48,5 pkt, w styczniu – 47,5 pkt, w grudniu 45,6 pkt, w listopadzie – 43,4 pkt, w październiku – 42 pkt).

Indeks PMI dla przemysłu. 11 miesiąc poniżej 50 punktów

Ekonomiści spodziewali się, że dzisiejszy odczyt będzie na nieco niższym poziomie. Średnia progoz ekspertów wynosiła jednak 48,2 punktów, co oznacza, że ostateczny odczyt okazał się nieco wyższy.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że indeks PMI już jedenasty miesiąc z rzędu pozostaje poniżej bariery 50 punktów, która oddziela regres od rozwoju sektora. Ostatni raz odczyt powyżej 50 punktów był w kwietniu zeszłego roku. W efekcie wojny w Ukrainie, sankcji i rynkowego zamieszania nastroje w firmach przemysłowych wyraźnie się pogorszyły, co później znalazło też odzwierciedlenie w produkcji przemysłowej.

— Nadzieje na to, że warunki w polskim sektorze wytwórczym ustabilizują się, zostały w marcu rozwiane — komentuje cytowany przez Business Insider Polska Paul Smith, ekonomista S&P Global Market Intelligence, czyli firmy, która wylicza wskaźniki PMI.

— Zarówno produkcja, jak i nowe zamówienia spadały w szybszym tempie, co zakończyło ostatnio poprawiające się trendy tych zmiennych. Chociaż jest nadzieja, że marzec okaże się chwilowym osłabieniem i że wzrost w końcu powróci w nadchodzących miesiącach. Doniesienia o braku popytu na wyroby gotowe wpisują się w ogólny obraz spowolnienia wzrostu w globalnym przemyśle — dodaje.

Indeks PMI powstaje na podstawie miesięcznej ankiety przeprowadzanej wśród kadry kierowniczej ponad 300 polskich firm, w której oceniają oni zmiany zamówień, produkcji, zatrudnienia, prędkości dostaw oraz zapasów. Odczyt powyżej 50 oznacza poprawę w stosunku do okresu poprzedniego, natomiast odczyt poniżej tej wartości pogorszenie sytuacji. Indeks PMI jest doskonałym wskaźnikiem wyprzedzającym dynamikę zmian produkcji przemysłowej w Polsce.

Czytaj też:

Przetrwaliśmy pandemię i wojnę lepiej niż inne kraje UE. Eksperci szacują, kiedy dogonimy potęgiCzytaj też:

Rosyjski bank centralny na dużym minusie. „Nic się nie stało”