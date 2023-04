McDonald's planuje zwolnienia. Apel do pracowników

Jak pisze „Wall Street Journal", koncern McDonald's Corp. tymczasowo zamyka w tym tygodniu swoje biura w USA. Firma przygotowuje się do dużych zwolnień w ramach restrukturyzacji.

Zwolnienia w McDonald's

W wewnętrznym e-mailu wysłanym w zeszłym tygodniu do pracowników korporacyjnych w USA i części personelu międzynarodowego, McDonald's zwrócił się do nich o to, by od poniedziałku do środy pracowali zdalnie w oczekiwaniu na decyzje. Firma poprosiła pracowników również o odwołanie wszystkich osobistych spotkań z dostawcami i innymi współpracownikami zewnętrznymi. – W tygodniu rozpoczynającym się 3 kwietnia przekażemy kluczowe decyzje związane z rolami i poziomami zatrudnienia w całej organizacji – napisano we wspomnianym e-mailu.

McDonald's odmówił komentarza w tej sprawie. Nie wiadomo, ilu pracowników musi liczyć się ze zwolnieniami.

Przypomnijmy, że na początku stycznia pracownicy McDonald’s otrzymali list od prezesa Chrisa Kempczinskiego, w którym przeczytali m.in., że przed firmą „trudne czasy”, a przed częścią zatrudnionych w niej osób „ciężkie rozmowy”. – Ocenimy role i stanowiska w organizacji i czekają nas trudne dyskusje i decyzje – napisał w liście prezes Chris Kempczinski. – Niektóre inicjatywy zmienią priorytet, albo zostaną wstrzymane. To pozwoli nam rozwijać się szybciej jako organizacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu naszych kosztów i uwolnieniu środków na inwestycję w rozwój – dodał.

Z danych, które przytacza „Wall Street Journal" wynika, że McDonald's zatrudnia ponad 150 000 osób na całym świecie na stanowiskach korporacyjnych i własnych restauracjach, z czego 70 proc. to osoby pracujące poza USA.

