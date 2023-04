Wielkanoc już jutro. Ile kosztuje nas przygotowanie świątecznego stołu?

Wielkanoc już jutro. W tym roku przygotowanie świątecznego stołu było nie lada wyzwaniem w związku z rekordową inflacją w naszym kraju. Z przeprowadzonego niedługo przed świętami badania „Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2023" Santander Consumer Banku wynika, że na tegoroczne święta 27 proc. respondentów planowało wydać od 501 do 1000 zł. Rok temu wydatki na tym poziomie deklarowało 23 proc. Polaków.

Jutro Wielkanoc. Ile wydamy na święta?

Zmniejszyło się natomiast grono osób planujących przeznaczyć na Wielkanoc od 301 do 500 zł. W tym roku było to 24 proc. ankietowanych, podczas gdy w 2022 roku niemal 30 proc. Podobny spadek dotyczy również grupy, która na przygotowanie świąt chce przeznaczyć nie więcej niż 200 zł – w tym roku było to 12 proc. respondentów, a rok temu 18 proc.

Łącznie 51 proc. Polaków przeznaczy na tegoroczne święta od 301 do 1000 zł.

Zwraca uwagę fakt, że na większe wydatki (od 501 do 1000 zł) nastawieni są mężczyźni (32 proc. w porównaniu do 23 proc. kobiet), a także osoby pochodzące ze wsi i małych miast do 50 tys. mieszkańców (odpowiednio 32 proc. i 29 proc.). Wśród mieszkańców metropolii jak Warszawa czy Kraków, wydatki na tym poziomie zadeklarowało niespełna 20 proc. ankietowanych.

Winna inflacja

Według cyklicznego badania Barometr Providenta w tym roku przeznaczymy na Wielkanoc średnio 599 zł. To o 64 zł więcej niż rok temu. Aż 92,4 proc. respondentów, którzy przyznali, że tegoroczne święta będą dla nich kosztowniejsze niż do tej pory, jako główny powód wskazało inflację i podwyżkę cen produktów. Rzadziej wskazywano, że przyczyną wzrostu kosztów świąt jest organizacja ich we własnym domu, czy zaproszenie większej liczby gości.

