PKN Orlen wypowiedział ostatni kontrakt na dostawy ropy z Rosji. Obajtek zdradził termin

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który we wtorek pojawił się w programie „Gość Wydarzeń" w Polsat News, poinformował, że koncern zerwał kilka dni temu umowę z rosyjską firmą dostarczającą ropę do Polski. Zdradził też, jaki Orlen miał argument do wypowiedzenia umowy.

PKN Orlen wypowiedział ostatni kontrakt na dostawy ropy z Rosji

– Były dwie umowy. My cały czas zmniejszaliśmy wolumeny zakupu – powiedział Obajtek, dodając, że kontrakty stanowiły 20 proc. dostarczanej do Polski ropy. – Nie ma już tych kontraktów. Jeden z Rosnieftem wygasł w styczniu, nie przedłużaliśmy go. Drugi kontrakt z Tatnieftem, po wizycie prezydenta Bidena, gdy przestała płynąć ropa, mieliśmy argument do wypowiedzenia umowy. Na tej podstawie bez kar wypowiedzieliśmy ten kontrakt – dodał.

Obajtek wyjaśnił, że w warunkach umowy była kwestia, „że jeśli ropa nie jest dostarczana przez pewien czas, mamy prawo wypowiedzieć kontrakt". – Dzięki temu nie płacimy podwójnie za ropę, której nie odebraliśmy – powiedział w Polsat News szef Orlenu.

Pod koniec lutego poinformowano, że rurociągiem „Przyjaźń" do Polski przestała płynąć rosyjska ropa. Uznano, że to odpowiedź Moskwy na najnowszy pakiet unijnych sankcji. PKN Orlen poinformował, że za zawieszenie wysyłki surowca odpowiada strona rosyjska. Obajtek zapewnił wówczas, że spółka „skutecznie zabezpiecza dostawy" i jest w pełni przygotowana na działania Rosji, z której – jak podkreślił szef paliwowego giganta – w ostatnim czasie pochodziło już tylko 10 proc. ropy.

W wywiadzie dla Polsat News Obajtek odniósł się także do ograniczenia produkcji ropy naftowej przez producentów zrzeszonych w OPEC+ i wpływie tej decyzji na ceny paliw. – Podjęto tę decyzję, bo maleje konsumpcja na świecie. Lepiej by było, gdyby wydobycie ropy było na tym samym poziomie, ale ja na to wpływu nie mam – podkreślił szef Orlenu.

Paliwo zdrożeje na święta?

Pytany o to, czy w związku z tym należy się spodziewać podwyżki cen na Wielkanoc, Obajtek odpowiedział: – Paliwo na święta nie będzie droższe. Jeśli chodzi o okres poświąteczny, wszystko się może zdarzyć.

