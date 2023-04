Niemiecka sieć debiutuje w Polsce. Konkurencja m.in. dla Pepco

Zgodnie z zapowiedziami pierwszy sklep niemieckiej sieci dyskontów Woolworth zadebiutuje w Polsce w maju. Pojawi się on w parku handlowym Atut Galicyjska w Krakowie. Poinformowała o tym w rozmowie z TVN24 Biznes Diana Schönfeld z biura prasowego firmy. Otwarcie ma nastąpić w poniedziałek 8 maja, trzy dni później niż pierwotnie planowano.

Woolworth otworzy trzy sklepy w maju

W przyszłym miesiącu otwarte zostaną jeszcze dwie inne placówki Woolworth – 12 maja w Poznaniu, zaś 26 maja w Warszawie. Na tym jednak nie koniec, bo w tym roku sieć chce otworzyć sklepy również w Katowicach, Łodzi, Bełchatowie, Częstochowie, Zielonej Górze oraz w Opolu.

Diana Schönfeld podkreśla, że za wyborem polskiego rynku przemawiała jego wielkość i warunki gospodarcze. – Polska jest dużym krajem, liczącym około 40 milionów mieszkańców. Rozwój Polski na tle Unii Europejskiej jest wzorcowy – rośnie gospodarcza siła kraju, bezrobocie jest niskie – wskazuje przedstawicielka Woolworth.

Schönfeld widzi też „duży potencjał" co do możliwości rozwoju biznesu w Polsce, szczególnie w sektorze detalicznym. Dowodem na to ma być sukces sieci dyskontowych. Przedstawicielka sieci zdradza, że Woolworth zamierza przyciągnąć klientów niskimi cenami.

Konkurencja m.in. dla Pepco

Co klienci znajdą w ofercie Woolworth? M.in. artykuły dekoracyjne, elektronikę, artykuły piśmiennicze, artykuły gospodarstwa domowego i zabawki, artykuły kosmetyczne i drogeryjne, akcesoria, artykuły upominkowe, pasmanterię i wełnę, walizki, tekstylia domowe, akcesoria dla zwierząt czy odzież dla całej rodziny. Asortyment sklepu może konkurować z innymi sieciówkami oferującymi tego typu produkty, w atrakcyjnych cenach, m.in. Pepco, Tedi, Action czy Kik.

Grupa Woolworth rozpoczęła działalność w 2010 roku od 158 domów towarowych. Obecnie posiada ponad 500 sklepów w niemieckich śródmieściach, centrach handlowych i sklepach specjalistycznych.

