Gdzie najlepiej na emeryturze? Niezła pozycja Polski w rankingu

Reassured, największa w Wielkiej Brytanii firma sprzedająca ubezpieczenia na życie, sporządziła ranking 30 krajów, w których najlepiej będzie się żyło brytyjskim emerytom. Pod uwagę wzięto takie kryteria jak: średnią liczbę godzin słońca w roku, średnią długość życia, wskaźnik kosztów utrzymania, średni koszt zakwaterowania, średni koszt transportu oraz odsetek ogółu ludności w wieku powyżej 65 lat. O wynikach rankingu pisze „Rzeczpospolita".

Gdzie najlepiej na emeryturze? Grecja liderem

Na czele zestawienia znalazła się Grecja. Jej atuty to m.in. 2773 godzin słonecznych w ciągu roku, średnia długość życia – 81 lat, czy odsetek ludności w wieku 65 plus na poziomie 23 proc.

Na drugim miejscu znalazła się Portugalia (2806 godzin słońca, średnia wieku 81 lat i 23 proc. mieszkańców w wieku powyżej 65 lat). Podium zamyka Malta, która tak dobry wynik zawdzięcza m.in. 3054 godzinom słońca w roku, niskim kosztom transportu (23,12 funta miesięcznie), a także średniej długości życia – 83 lat.

Na kolejnych miejscach w zestawieniu znalazły się takie państwa jak: Włochy, Hiszpania, Kuba, Cypr, Japonia, Albania oraz Puerto Rico.

Najniższy koszt zakwaterowania odnotowano na Kubie (179,57 funta miesięcznie), najniższy wskaźnik utrzymania występuje w Albanii (37,4 pkt), która wygrywa również, jeśli chodzi o najniższe koszty transportu publicznego (12,08 funta). Pod względem długości życia bezkonkurencyjna jest Japonia (85 lat).

Jak wypadła Polska?

W rankingu Reassured na 23. miejscu znalazła się Polska. Średnia godzin słonecznych w roku to nad Wisłą – 1997, średnia wieku w naszym kraju to 77 lat, zaś odsetek osób w wieku 65 plus to 19 proc. Średni koszt zakwaterowania miesięcznie wyliczono na 409,77 funta (w przeliczeniu 2184 zł), indeks kosztów utrzymania na poziomie 38,6 pkt, zaś średni koszt transportu publicznego to 20,61 funta (110 zł). Polska wyprzedziła w zestawieniu takie kraje jak m.in. Chorwacja, Słowacja, czy Turcja.

