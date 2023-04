Jordanki sprzedane za rekordową cenę. Nabywca zapłacił za buty 2,2 mln dolarów

Na tę aukcję czekało wielu kibiców koszykówki na całym świecie. Przyciągnęła ona także uwagę kolekcjonerów odzieży sportowej, która należała kiedyś do znanych sportowców. Tym razem przedmiotem licytacji były buty Michaela Jordana, jednego z najsłynniejszych sportowców w historii.

Jordan przekazał swoje buty chłopcu podającemu piłki

Legendarny koszykarz wystąpił w nich w finale ligi NBA w 1998 roku. Wielu komentatorów do dzisiaj wspomina sam moment przekazania obuwia. „Po zakończeniu spotkania Jordan zdjął buty, podpisał je i zgodnie z obietnicą oddał chłopcu podającemu piłki, który po jednym z treningów pomógł koszykarzowi znaleźć zaginioną kurtkę” – informuje Business Insider.

Ćwierć wielu później trafiły na aukcję. Nowy nabywca zapłacił za nie rekordową kwotę 2,2 mln dolarów. Poprzedni rekord także należał do Jordana. Dwa lata temu za obuwie tego samego sportowca z jego debiutanckiego sezonu zapłacono na aukcji 1,4 mln dolarów.

Jordan grając w tych butach odniósł wiele sukcesów

Fani Michaela Jordana nie kryli emocji, wspominając legendarne mistrzowskie mecze drużyny Chicago Bulls. Dokładnie opisywali w sieci, jakby to miało miejsce wczoraj, nie tylko wynik czy zmieniający się stan rywalizacji w kolejnych spotkaniach jaki miał wówczas miejsce. 60-letni obecnie sportowiec miał na sobie buty Nike Air Jordan XIII w drugim meczu finałowym ligi NBA.

W tym spotkaniu Jordan zdobył 37 punktów dla zespołu Chicago Bulls. Dzięki wygranej 93:88 jego zespół doprowadził do remisu 1-1 w spotkaniach z Utah Jazz. Niedługo później „Air” Jordan cieszył się z szóstego tytułu mistrzowskiego i szóstego wyróżnienia MVP finału. Chicago Bulls wygrało rywalizację z Utah Jazz 4:2.

Buty miały nawiązywać do gry obronnej Jordana. „Grał jak czarna pantera”

Buty Air Jordan XIII miały odzwierciedlać grę koszykarza w obronie. Główną inspiracją przy ich projekcie miała być „czarna pantera” – tak wiele osób nazywało wówczas Michaela Jordana. Poza tym sam zawodnik wyglądał podczas gry w obronie niczym pantera rozpoczynająca bieg za swoją upatrzoną wcześniej zdobyczą. Stąd też buty swoim wyglądem nawiązują do łapy pantery.

Wysoka cena za buty słynnego koszykarza to nie jedyny rekord, jaki należy do Michaela Jordana. We wrześniu ubiegłego roku jeden z kolekcjonerów zapłacił za koszulkę sportowca 10,1 mln dol.

