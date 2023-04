Starbucks wprowadził nowość. Klienci skończyli w toalecie

Władze Starbucksa chcieli zrewolucjonizować rynek kawy. Rewolucji miała dokonać zaprezentowana w lutym br. w Mediolanie Oleato. To napój kawowy wytwarzany z kawy arabica z dodatkiem „łyżki tłoczonej na zimno oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia Partanna".

Nowa kawa od Starbucks. Klienci skończyli w toalecie

Oleato zadebiutowało w różnych formach, w tym caffe latte, z sokiem z cytryny oraz „espresso martini" z wódką i syropem waniliowym. Wszystkie kawy są wegańskie – stosowane jest tylko mleko owsiane. – To jedna z największych premier, jakie mieliśmy od dziesięcioleci – powiedział w rozmowie z CNN Brady Brewer, dyrektor ds. Marketingu Starbucks.

Były dyrektor generalny sieci Howard Schultz stwierdził w wywiadzie dla Poppy Harlow, że Oleato „zmieni branżę kawową" i będzie „bardzo dochodowym nowym produktem firmy".

Wzniosłe deklaracje to jedno, ale w przypadku takich produktów jak kawa najważniejsze są wrażania konsumentów. Ci podzielili się nimi w mediach społecznościowych. Okazało się, że mamy do czynienia z rewolucją, ale żołądkową. – Połowa zespołu próbowała tego wczoraj, a kilku skończyło… potrzebowało skorzystać z toalety, jeśli wiesz, co mam na myśli – napisał barista na stronie Starbucks Reddit.

Internauci zastanawiali się, czy było to spowodowane dodatkiem, czy też zepsuty okazał się inny składnik (np. mleko).

W komentarzu dla CNN dietetyczka Erin Palinski-Wade przyznała, że łączenie tłustego jedzenia z kofeiną pobudza jelita. – Efekt może być przeczyszczający – tłumaczy ekspertka, dodając, że posiłki o wysokiej zawartości tłuszczu trawią się dłużej niż płynna oliwa z oliwek, która szybciej trafia do przewodu pokarmowego.

Dietetyczka zwraca również uwagę na styl picia kawy – szybko, na wynos, na czczo, co dodatkowo podrażania układ trawienny. – Ale sam napój nie jest w żadnej mierze szkodliwy dla zdrowia – mówi Erin Palinski-Wade.

Oleato od lutego jest dostępne we włoskich kawiarniach sieci. Kawy można spróbować również w wybranych lokalach w USA, m.in. w Seattle i Los Angeles.

Starbucks to największa na świecie sieć kawiarni, która istnieje od 1971 roku. Obecnie posiada ponad 32 tys. lokali w 80 krajach (w Polsce funkcjonuje ok. 70 lokali należących do tej sieci).

