Kaucja na butelki i puszki coraz bliżej. Znamy wysokość opłaty

W środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. To projekt jednego z rozporządzeń do projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, która ma wprowadzić w Polsce powszechny system kaucyjny. Wprowadzenie tego systemu jest odpowiedzią na tzw. dyrektywę plastikową (Single Use Plastic – SUP).

System kaucyjny w Polsce. Co obejmie?

Nowela zakłada, że system kaucyjny obejmie butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l oraz puszki metalowe o pojemności do 1l. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją, będą musieli na tych opakowaniach umieścić informację o wysokości kaucji. Z kolei sklepy, które będą uczestniczyć w systemie, będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych kaucją. Do systemu mają wejść obowiązkowo sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw., które będą zobowiązane do zbiórki pustych opakowań oraz zwrotu kaucji. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, choć i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych nią produktów.

Z opublikowanego dziś projektu rozporządzenia wynika, że kaucja dla jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra ma wynieść 50 groszy od opakowania.

Dla porównania, w Niemczech wysokość kaucji to 0,25 euro dla wszystkich rodzajów opakowań, zaś w Chorwacji jest to 0,07 euro za opakowanie. W Finlandii wysokość kaucji jest uzależniona od rodzaju opakowania – dla szkła jest to 0,1 euro, metalu – 0,15 euro, zaś dla tworzywa sztucznego – 0,10-0,40 euro w zależności od pojemności butelki.

System kaucyjny ma zacząć funkcjonować od 2025 roku.

Polacy chcą systemu kaucyjnego

Z niedawnego badania Insight Lab, przeprowadzonego na zlecenie Federacji Przedsiębiorców Polskich wynika, że większość Polaków chce, by system kaucyjny wszedł w życie w naszym kraju jak najszybciej. Opowiada się za tym 64 proc. respondentów, nieco więcej, bo 70 proc. badanych podkreśla potrzebę przyspieszenia prac nad regulacjami, które go wprowadzą. Aż 83 proc. ankietowanych deklaruje, że możliwość zbiórki opakowań po napojach w sklepie, w którym zazwyczaj robią zakupy, zachęci do ich oddawania.

