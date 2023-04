Brytyjski rząd chce ograniczyć liczbę palaczy. Niektórzy mogą liczyć na swoiste 400 plus

W 2019 roku brytyjski rząd zobowiązał się do do obniżenia wskaźnika palenia poniżej 5 proc. w perspektywnie 2030 roku. By zachęcić obywateli do zerwania z nałogiem, ogłoszono w tym tygodniu specjalną akcję, która ma zachęcić palaczy do przestawienia się na e-papierosy.

Rząd rozda darmowe e-papierosy. Dla kogo 400 plus?

Ową zachętą mają być darmowe e-papierosy, które ma otrzymać milion palaczy. Szacuje się, że obecnie pali ok. 5 mln Brytyjczyków, co oznacza, że akcja obejmie co piątego uzależnionego od nikotyny.

Jak podaje BBC, szczególny nacisk brytyjski rząd kładzie na palące kobiety w ciąży (szacuje się, że po papierosy sięga co dziesiąta ciężarna). Dlatego w ramach akcji, mogą one liczyć nie tylko na darmowe e-papierosy, ale też bon w wysokości do 400 funtów (ok. 2000 zł), który ma być wsparciem w zakupie środków wspierających walkę z nałogiem (np. e-papierosów, bądź innych mniej szkodliwych alternatyw).

Brytyjski minister zdrowia Neil O'Brien zwraca uwagę, że uruchomiona właśnie akcję jest pierwszą tego rodzaju na świecie. – Dwóch na trzech palących umrze z powodu palenia papierosów. Papierosy to jedyny sprzedawany produkt, który zabija, jeśli jest używany prawidłowo – powiedział szef resortu zdrowia, cytowany przez BBC.

Minister zdrowia wykluczył podniesienie minimalnego wieku sprzedaży papierosów z obecnych 18 lat. Neil O'Brien podkreśla, że polityka obecnego rządu skupia się na „pomaganiu ludziom w rzuceniu palenia”, a nie na nakładaniu zakazów.

Jak wspomniano, w Wielkiej Brytanii papierosy pali ponad 5 mln osób. To ok. 13 proc. populacji. Dla porównania, w Polsce – według danych Polskiej Akademii Nauk – odsetek palących to niespełna 30 proc. Średnia unijna wynosi 25 proc.

