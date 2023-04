Top 20 najbardziej zagrożonych automatyzacją zawodów. Obecność niektórych zaskakuje

Eksperci Personnel Service przygotowali zestawienie 20 najbardziej zagrożonych przez robotyzację i sztuczną inteligencję zawodów. W ich ocenie rozwój sztucznej inteligencji i postępująca automatyzacja przyniosą wiele zmian na rynku pracy. – Przyspieszenie innowacji, wzrost wydajności, zmiana wymaganych umiejętności i kompetencji, a co najistotniejsze dla pracowników – zmiana struktury zatrudnienia. Idące za tym konsekwencje będą w niektórych zawodach dotkliwe – podkreślają eksperci firmy.

Najbardziej zagrożone zawody. Kasjer na czele

Jako najbardziej zagrożony eksperci Personnel Service wskazują zawód kasjera i sprzedawcy w sklepach detalicznych. – Zmiany w tej branży są widoczne już od wielu lat. Kasy samoobsługowe są coraz powszechniejsze, a zapotrzebowanie na pracowników w związku z tym maleje – podkreśla Personnel Service.

Zdaniem ekspertów firmy kasjerzy i sprzedawcy w sklepach nie będą w przyszłości tak potrzebni, jak obecnie, a jeśli już, to będą to raczej doradcy klientów, których rola nie będzie ograniczała się wyłącznie do skanowania produktów.

Na drugim miejscu uplasnowano pracowników obsługi klienta i telemarketerów. Podium zamykają operatorzy telefonów i central telefonicznych. – Tych specjalistów zastąpią w dużej mierze roboty, a zostaną ci, którzy będą posiadali umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, z którymi sztuczna inteligencja nie będzie w stanie sobie poradzić – przewidują eksperci Personnel Service.

W pierwszej dziesiątce znaleźli się również: taksówkarze i kierowcy samochodów dostawczych, kontrolerzy ruchu lotniczego, pracownicy produkcji i montażu, magazynierzy i pracownicy logistyczni, operatorzy maszyn logistycznych, agenci ubezpieczeniowi i pośrednicy kredytowi, a także pracownicy banku.

Zagrożeni również rolnicy

Na dalszych miejscach eksperci Personnel Service umieścili m.in. księgowych, pracowników budowalnych i remontowych, rolników, czy pracowników ochrony.

Personnel Service przytacza wyniki niedawnego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” z którego wynika, że 12 proc. Polaków przyznaje, że zna kogoś, kto w ciągu ostatniego roku w wyniku automatyzacji wdrożonej w firmie stracił pracę. Niemal co czwarty pracownik (23 proc.) ma poczucie przyspieszenia tych procesów w swoim miejscu pracy na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

