Eksport rosyjskiej ropy najwyższy od 3 lat. Dochody jednak znacznie niższe

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) oszacowała wzrost eksportu ropy z Rosji w marcu na 0,6 mln baryłek dziennie (mln b/d) do 8,1 mln b/d. To najwyższy poziom od kwietnia 2020 roku dzięki rosnącym przepływom produktów, które powróciły do poziomów ostatnio obserwowanych przed inwazją Rosji na Ukrainę.

Dochody z ropy niższe o prawie 50 proc.

Dochody z tego eksportu wyniosły 12,7 mld dolarów i są o 43 proc. niższe niż rok temu. Jak zauważa "Rzeczpospolita", to efekt zachodnich sankcji. Okazuje się jednak, że kraje Unii Europejskiej wciąż importują rosyjski surowiec, finansując w ten sposób działania Kremla prowadzone na Ukrainie.

Z danych Agencji wynika, że dostawy produktów naftowych do krajów UE zwiększyły się o 140 tys b/d czyli prawie dwukrotnie do 300 tys. b/d w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale spadły o prawie 1,5 mln b/d w porównaniu z wielkościami kupowanymi przez kraje Wspólnoty przed wojną. IEA przewiduje, że spadek przepływów rurociągowych będzie kontynuowany, ponieważ PKN Orlen na początku kwietnia rozwiązał kontrakt z rosyjskim Tatnieftem. O wypowiedzeniu tego kontraktu mówił w niedawnym wywiadzie dla Polsat News szef koncernu Daniel Obajtek.

– Drugi kontrakt z Tatnieftem (wypowiedzieliśmy – red.) po wizycie prezydenta Bidena, gdy przestała płynąć ropa, mieliśmy argument do wypowiedzenia umowy. Na tej podstawie bez kar wypowiedzieliśmy ten kontrakt – powiedział prezes PKN Orlen.

Większość rosyjskiego eksportu morskiego do Unii, wynosząca 110 tys. baryłek dziennie, kierowana była do nieobjętej embargiem Bułgarii.

Indie przed Chinami

Jeśli chodzi o Azję, to największym odbiorcą rosyjskiej ropy były w marcu Indie (eksport do tego kraju wzrósł o 200 tys. baryłek dziennie do 2,1 mln baryłek dziennie), które wyprzedziły Chiny (tu nastąpił spadek o 500 tys. baryłek dziennie do 1,7 mln baryłek dziennie).

Nabywcą rosyjskiego surowca i produktów naftowych była też Turcja odbiorcy z Afryki, Ameryki Płd. i Bliskiego Wschodu. Około 0,4 mln b/d produktów ropopochodnych eksportowanych z Rosji nie miało dokładnego miejsca przeznaczenia.

Czytaj też:

Rosja znalazła sposób na ominięcie sankcji na ropę. Wykorzystuje nieoczywisty portCzytaj też:

Nawet 600 tankowców w rosyjskiej „flocie widmo”. Tak Kreml omija sankcje Zachodu