Japonia otworzy pierwsze kasyno. Opinia publiczna podzielona

Japońscy urzędnicy zatwierdzili kontrowersyjny plan budowy pierwszego w kraju legalnego kasyna. Ma ono zostać otwarte w Osace w 2029 roku. Kasyno będzie elementem kompleksu, który obejmował będzie również m.in. hotel i centrum handlowe.

Japonia otworzy pierwsze kasyno. Obawy obywateli

Projekt budzi kontrowersje, gdyż kasyna od lat są nielegalne w Japonii. Jak przypomina BBC, w 2018 roku przyjęto ustawę częściowo legalizującą hazard (dotyczy m.in. gry w pokera), celem tworzenia miejsc pracy i pobudzania turystyki. Efektem legalizacji jest właśnie budowa kasyna. Cała inwestycja miała zostać uruchomiona wcześniej, ale opóźniono ją z powodu pandemii i skandalu korupcyjnego z udziałem posła partii rządzącej, który został oskarżony o przyjmowanie łapówek podczas kierowania polityką w sprawie kasyn.

Opnia publiczna jest w tej sprawie podzielona. Wiele osób niepokoi fakt, że za sprawą obecności kasyna wzrośnie liczba uzależnionych od hazardu i nastąpi wzrost przestępczości.

Początkowa wartość inwestycji to 1,8 biliona jenów (13,5 mld dolarów). Władze Japonii liczą na to, że kompleks będzie przyciągał rocznie ok. 20 mln turystów i przyniesie regionowi ok. 1 biliona jenów rocznie.

– Mamy nadzieję, że kasyno stanie się bazą turystyczną, która będzie promować uroki Japonii na świecie – powiedział Fumio Kishida, premier Japonii, cytowany przez BBC.

Obiecujący rynek

Japonia jest postrzegana jako obiecujący rynek gier hazardowych. Jest to trzecia co do wielkości gospodarka świata, z populacją około 126 milionów ludzi.

Jak zauważa „Rzeczpospolita", obecnie hazardziści z Japonii kasyn muszą szukać poza granicami kraju. Najbliżej mają je w Korei Południowej, gdzie hazard jest legalny dla obcokrajowców, ale nie Koreańczyków, którzy zapewne będą naturalnymi klientami kasyna w Japonii.

