Hamuje produkcja wódki i piwa. Branża zdradza powody

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna", branża spirytusowa wyprodukowała w dwóch pierwszych miesiącach tego roku 112 tys. hl wódki. To o 15,5 proc. mniej niż przed rokiem i najmniej od dziewięciu lat. W przypadku browarów spadek rok do roku wyniósł niecały 1 proc., do 4868 tys. hl, ale w tym wypadku również jest to poziom najmniejszy od co najmniej dekady.

Produkcja piwa i wódki najmniejsza od lat. Branża tłumaczy

Producenci deklarują, że nie jest to efekt robienia zapasów w związku z podwyżką akcyzy od stycznia br. Tegoroczna podwyżka nie była dla nich zaskoczeniem. Jest bowiem – jak pisze gazeta – kontynuacją działań w tym zakresie wcześniej podjętych przez rząd – akcyza na alkohol wzrosła od 1 stycznia 2022 roku o 10 proc., a do 2027 roku ma zwiększać się z każdym rokiem o 5 proc.

Przedstawiciele branży zwracają uwagę, że nie ma możliwości produkcji dużego zapasu, gdyż produkty alkoholowe mają określony termin przydatności do spożycia. – W branży piwnej nie da się wyprodukować dużego zapasu, gdyż to produkty z określonym terminem przydatności do spożycia, a do kwietnia trwa sezon zimowy. Ryzyko jego niesprzedania jest więc wysokie – mówi w rozmowie z dziennikiem Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie.

Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego podkreśla, że branża wyhamowuje produkcję z powodu rosnących kosztów surowców, energii i pracy. Firmy alkoholowe muszą również walczyć z problemami związanymi z pandemią Covid-19, takimi jak ograniczenia w handlu i transportowaniu swoich produktów.

