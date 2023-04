Zasiłek pogrzebowy wzrośnie o 500 zł? Jest projekt ustawy

Od 2011 roku wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł. Z wyliczeń ekonomistów wynika, że obecna realna wartość świadczenia wynosi 2500 zł, podczas gdy koszty pogrzebu rosną. Gdy blisko rok temu zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej czy jest szansa na podniesienie zasiłku, otrzymaliśmy odpowiedź z której wynikało, że taki krok nie jest planowany. Resort zwracał uwagę, że istnienie zasiłku pogrzebowego „nie wynika z realizacji obowiązku konstytucyjnego, ale jest wyrazem swobody ustawodawcy kształtowania systemu zabezpieczenia społecznego”. W odpowiedzi podnoszono fakt, iż w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej instytucja zasiłku pogrzebowego w ogóle nie występuje (wskazano tu m.in. Węgry, Irlandię, czy Maltę), a w innych jego kwota nie przekracza równowartości 2000 zł (np. Bułgaria, Czechy, Słowacja, Hiszpania, czy Portugalia).

Zasiłek pogrzebowy wzrośnie? Posłowie działają

W kolejnych miesiącach przedstawiciele ministerstwa zaczęli jednak sugerować, że szansa na podniesienie zasiłku jest. – Obecnie w resorcie rodziny i polityki społecznej trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego – to najnowsze stanowisko wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda w tej sprawie, które przytacza „Fakt".

Gazeta informuje, że Sejmowa Komisja Petycji właśnie przygotowała projekt ustawy, który zakłada, że zasiłek musi być podnoszony. I to nie jednorazowo, a co rok. W uzasadnieniu do projektu ustawy posłowie podkreślają, że „”realna wartość zasiłku pogrzebowego, w szczególności w relacji do pogrzebów, znacznie zmalała od czasu ustalenia tej kwoty". Zwrócono uwagę także na fakt, że wiele rodzin, chcąc zorganizować choćby skromny pochówek, musi się w tym celu zapożyczać.

W projekcie ustawy zaproponowano, by od 2024 roku zasiłek pogrzebowy był podnoszony o wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Z wyliczeń „Faktu" wynika, że jeśli sprawdzi się prognoza NBP dotycząca waloryzacji wspomnianych świadczeń (mowa o 12,5 proc.), to podwyżka zasiłku pogrzebowego mogłaby wynieść 500 zł, co oznacza, że wyniósłby 4500 zł. Według gazety, zmiany mogłyby być uchwalone jeszcze w tej kadencji.

Czytaj też:

Niebawem zmiany w pogrzebach. Wymogi dla firm, ułatwienia dla bliskichCzytaj też:

Wiceminister zapowiada zmiany w płacy minimalnej. Szykuje się znaczący wzrost