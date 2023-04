Prezydent: Wierzę, że niedługo uda się zdusić inflację

W piątek prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami powiatu pajęczańskiego w Parku Miejskim przed Ratuszem w Pajęcznie (woj. łódzkie). Prezydent mówił m.in. o trudnej sytuacji kredytobiorców, w związku z rosnącymi w zeszłym roku stopami procentowymi. Duda wyraził nadzieję, że inflacja spadnie i w tym związku z tym obniżka stóp będzie możliwa jeszcze w tym roku.

Prezydent o inflacji i stopach procentowych

– Ja wiem, że nie jest łatwo tym, którzy mają dzisiaj kredyty, bo stopy procentowe wzrosły. Dzisiaj bardzo często wydaje się, że spłacanie kredytu, przede wszystkim za mieszkania, za domy, ale też i związanego z gospodarstwem rolnym jest ponad siły. Wierzę w to, że już niedługo uda nam się zdusić inflację i te stopy procentowe będą mogły zostać obniżone, są na to bardzo poważne nadzieje. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, może uda się, że będą obniżki stóp procentowych – powiedział prezydent.

Przypomnijmy, że na początku kwietnia Rada Polityki Pieniężnej (RPP) po raz siódmy z rzędu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Ekonomiści spierają się, czy obniżka stóp procentowych możliwa jest jeszcze w tym roku.

Mówiąc o inflacji, prezydent przyznał, że jest ona efektem także działań rządu, chociażby podczas pandemii. – Ludziom były wypłacane pieniądze. Zdawaliśmy sobie sprawę, że to może wywołać inflację. Ale woleliśmy spowodować inflację, niż to, żeby miejsca pracy przepadły. Bo bezrobocie to szereg nieszczęść – powiedział Andrzej Duda.

Przed tygodniem Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja w marcu wyniosła 16,1 proc. To o 0,1 proc. mniej, niż wynikało z opublikowanego na początku kwietnia szybkiego szacunku.

