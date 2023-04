Wartość rynkowa LVHM przekroczyła 500 mld dol. Kolejny sukces firmy

Jak podaje Bloomberg, wartość rynkowa koncernu modowego LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) przekroczyła 500 mld dolarów, przez co stał się on pierwszą europejską firmą, której udało się osiągnąć ten kamień milowy. Do koncernu należą wiodące luksusowe marki takie jak: Christian Dior, Donna Karan, Fendi, Givenchy, Kenzo, czy Marc Jacobs.

LVHM w Top 10 największych firm na świecie

Agencja zauważa, że nastąpiło to niecałe dwa tygodnie po tym, jak LVMH dołączył do grona 10 największych firm na świecie, co jest efektem gwałtownego wzrostu sprzedaży, jakim firma mogła poszczycić się w pierwszym kwartale tego roku. Szacowane przychody netto LVMH za ten okres przekroczyły 20,9 mld euro i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku aż o 17 proc.

LVMH i jego francuscy rywale z branży luksusowych są dla europejskiego rynku akcji tym, czym Big Tech dla USA – dominującymi firmami, których wzrost utrzymuje się nawet w okresach spowolnienia gospodarczego.

Bloomberg przypomina, że prezes i dyrektor generalny LVHM Bernard Arnault rozpoczął swoją przygodę z sektorem dóbr luksusowych w 1984 roku, przejmując Boussac Saint-Freres, zbankrutowaną grupę tekstylną, która była właścicielem Christiana Diora. Wydzielił większość innych biznesów firmy i wykorzystał okazję, by kupić pakiet kontrolny w LVMH, którego dwie główne firmy, Louis Vuitton i Moet Hennessy, połączyły się w 1987 roku.

W ciągu następnych trzech dekad — i poprzez dziesiątki przejęć — przekształcił LVMH w luksusowego giganta sprzedającego produkty – od alkoholi, przez galanterię skórzaną, aż po biżuterię w ponad 5600 sklepach na całym świecie. Arnault szybko zrozumiał, że Chiny staną się kluczowym rynkiem, otwierając pierwszy sklep Louis Vuitton w Pekinie w 1992 roku.

Arnault wyprzedził Muska

74-letni Arnault i jego rodzina są właścicielami 48 proc. kapitału zakładowego LVMH. Pomimo wieku prezes koncernu wciąż jest aktywny zawodowo i nie ma oficjalnych komunikatów, by planował przekazanie sterów któremuś z pięciorga dzieci. Jak już pisaliśmy, w zeszłym roku zmieniono zapis w umowie, który wydłużył z 75 do 80 lat maksymalny wiek prezesa LVHM, co oznacza, że Arnault może jeszcze przez sześć lat kierować firmą. Za faworytkę do przejęcia schedy po ojcu uważana jest najstarsza i jedyna córka Arnaulta, Delphine, która na początku tego roku została dyrektorem generalnym koncernu.

Sam Arnault wyprzedził niedawno Elona Muska w rankingu najbogatszych ludzi na świecie. Jego majątek szacuje się na ponad 210 mld dolarów.

