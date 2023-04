Z jakich ulg możesz skorzystać rozliczając PIT? Pojawiła się nowość

Dokładnie tydzień pozostał na rozliczenie się z fiskusem (w tym roku deklaracje można składać do 2 maja). Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mają możliwość skorzystania z szeregu ulg i preferencji w swoim PIT, dzięki czemu mogą zwiększyć zwrot podatku lub obniżyć daninę do zapłaty.

Ulga na dziecko

Najpopularniejsza ulga to tzw. ulga na dziecko, która przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym czy rodzinom pełniącym funkcje rodziny zastępczej osiągającym dochody opodatkowane według skali podatkowej. W przypadku rodziców posiadających jedno dziecko należy pamiętać o limicie przychodów:

112 000 zł w przypadku gdy rodzice dziecka pozostają przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się ich dochody) oraz w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,



56 000 zł w przypadku gdy rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim w roku podatkowym.

Kwota odliczeń zależy od liczby dzieci posiadanych przez podatnika. Ulga prorodzinna wynosi:

na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),



na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),



na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),



na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł (rocznie 2 700,00 zł).



Podatnicy ulgę na dziecko odliczają od podatku. Dodatkowy zwrot otrzymują od wielkości zapłaconych składek społecznych i zdrowotnych w roku podatkowym.

Inna popularna ulga to ulga termomodernizacyjna. By z niej skorzystać trzeba spełnić następujące warunki:

przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi się zakończyć w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek,



podatnik musi posiadać faktury VAT za wykonane usługi termomodernizacji wystawione przez czynnego podatnika podatku VAT,



wydatki na termomodernizację nie zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. dotacja czyste powietrze),



koszty nie zostały odliczone od przychodu czy zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.



Odliczenie wydatków na termomodernizację nie może przekroczyć 53 000 zł w przypadku jednego podatnika. Małżonkowie mają prawo do odliczenia aż 106 000 zł. Ulga przysługuje łącznie na wszystkie wydatki, stąd jeżeli podatnik założył fotowoltaiki, wymienił okna i założył pompę ciepła, może odliczyć maksymalnie 53 000 zł. Przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie współwłaściciele modernizowanej nieruchomości odliczą 106 tys. zł.

W sytuacji kiedy dochód podatnika jest niewystarczający, można odliczać wydatki na termomodernizację w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez sześć lat. Z preferencji poza podatnikami rozliczającymi się na zasadach ogólnych mogą skorzystać ci, którzy są opodatkowani ryczałtem lub podatkiem liniowym.

Ulga na internet. Jest jeden „haczyk"

Nie wszyscy podatnicy mają świadomość, że funkcjonuje ulga na internet w maksymalnej wysokości 760 zł rocznie. Może z niej skorzystać każdy, kto poniósł w ostatnim roku koszty związane z użytkowaniem sieci, czyli większość z nas. Co istotne, ulga ta przysługuje jednorazowo, maksymalnie przez dwa następujące po sobie lata. Oznacza to, że jeśli podatnik w przeszłości (np. w 2020 roku) rozliczył już ulgę na internet, to w tym roku nie może już tego zrobić.

Przy wspólnym rozliczeniu z małżonkiem ulga przysługuje każdemu z małżonków, co oznacza, że może wynieść aż 1520 zł w jednym zeznaniu.

Jak przypomina serwis Bankier.pl, odliczeniu podlegają również kwoty przekazane w formie darowizny na:

cele pożytku publicznego,



szkoły i edukację zawodową,



cele kultu religijnego,



cele charytatywno — opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych,



kulturę i renowację zabytków-Pałac Saski,



cele krwiodawstwa (darowizny honorowych dawców krwi),



odliczenie osocza (COVID-19),



walkę z pandemią (COVID-19),



darowizna sprzętu komputerowego (COVID-19).



Podatnicy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i zapłacili podatek w 2022 roku, mają możliwość skorzystania z odliczeń na rehabilitacje.

Nowa ulga

Nowością jest możliwość odliczenia składek zapłaconych w ubiegłym roku na rzecz związków zawodowych. Ulga – jak przypomina portal – jest limitowana do 500 zł rocznie i dotyczy składek zapłaconych w roku podatkowym. Osoby, które zapłaciły składki, mogą zmniejszyć podatek do zapłaty lub powiększyć zwrot, korzystając z tej nowej preferencji.

