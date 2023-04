Lokaty na rok. Już tylko jeden bank proponuje 8 proc.

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom bankowym na 12 miesięcy. Okazuje się, że obecnie już tylko jeden bank oferuje oprocentowanie rocznej lokaty na poziomie minimum 8 proc. Chodzi o Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce. Taka stawka figuruje przy Lokacie 5 Plus na Nowe Środki. Produkt skierowany jest dla posiadaczy kont osobistych, którzy wpłacą nowe środki na lokatę. Wpłacić można od 1000 zł do nawet 2 mln zł.

Lokaty na rok. Lider obniża oprocentowanie

Poprzedni lider zestawienia, czyli Toyota Bank znalazł się teraz na drugiej pozycji. Bank oferuje klientom 7,40 proc. na lokacie Lokata Plus. Skierowana jest ona dla posiadaczy konta osobistego, wpłacić można od 2000 zł do 40 000 zł. Przypomnijmy, że jeszcze miesiąc temu lokata była oprocentowana na poziomie 8,20 proc.

7,40 proc. oferuje też Bank Nowy na lokacie NOWYdepozyt 12M Gwarantowany. Z produktu mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Na tę lokatę można wpłacić od 1000 do 100 000 zł.

W pierwszej trójce znalazła się jeszcze Lokata na Nowe Środki od BOŚ Banku na 7,10 proc. rocznie. To promocyjna oferta dla posiadaczy konta, którzy wpłacą nowe środki – od 1000 zł do 500 000 zł.

7 proc. w dwóch bankach

Oprocentowanie na poziomie 7 proc. na rocznej lokacie oferują dwa banki. Pierwszy to BFF Banking Group, który proponuje Lokatę Facto. By móc z niej skorzystać, trzeba otworzyć rachundek depozytowy. Wpłacić można od 5000 zł do nawet 12 mln zł. Drugim bankiem ze stawką 7 proc. jest Inbank, który oferują Lokatę standardową. Warto podkreślić, że oferta ta nie jest obwarowana żadnymi dodatkowymi warunkami.

Na oprocentowanie na poziomie 6,50 proc. mogą liczyć osoby, które założą lokaty w Banku Millennium (Lokata Horyzont Zysku), oraz w ING Banku Śląskim (Lokata terminowa Plus). 6,25 proc. oferują natomiast Nest Bank (Nest Lokata Lojalna) oraz Santander Consumer Bank (Lokata Online Nowe Środki). Na roczne lokaty oprocentowane na poziomie 6 proc. mogą liczyć klienci takich banków jak: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole i PKO BP.

