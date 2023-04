Rząd reaktywuje bon turystyczny? Ma dotyczyć nie tylko dzieci

Na dniach minie miesiąc od momentu, gdy Polski Bon Turystyczny przeszedł do historii. Na blisko dwa miesiące przed startem sezonu wakacyjnego, który zbiegnie się w tym roku z kampanią wyborczą, nie sposób nie postawić pytania, o to czy reaktywacja świadczenia jest możliwa.

Bon turystyczny. Skorzystają nie tylko dzieci?

Odpowiedzialne za bon Ministerstwo Sportu i Turystyki oficjalnie na to pytanie nie odpowiada. Nieoficjalnie jednak – jak pisze „Rzeczpospolita" – prace nad nową formą świadczenia są prowadzone. Zakładane są różne jego warianty, jeden z nich zakłada, że poza rodzinami z dziećmi z bonu będą mogły korzystać również osoby starsze.

Gdy w 2020 roku rząd zapowiedział uruchomienie bonu, długo trwały dyskusje nad jego koncepcją (ostatecznie ustalono, że będą z niego mogli korzystać beneficjenci 500 plus). Od początku było jednak wiadomo, że jego wiodącym celem jest wsparcie poszkodowanej przez pandemiczne obostrzenia branży turystycznej.

Branża – co zrozumiałe – zabiega o reaktywację bonu turystycznego. Jej przedstawiciele – jak zauważa gazeta – dostrzegali jednak niedoskonałości rozwiązania, wskazując, że sama konstrukcja programu sprawiała, że premiował określony rodzaj firm (m.in. hotele i miejsca rozrywki skierowane do dzieci).

– Bon turystyczny w formule przyjętej w 2020 r. był programem skierowanym do rodzin z dziećmi. W związku z tym siłą rzeczy najbardziej zyskały na nim te atrakcje turystyczne (w pakiecie co najmniej dwóch usług), które są przeznaczone dla najmłodszych. Stał się on więc bardziej narzędziem polityki społecznej państwa, niż instrumentem bezpośrednio wspierającym branżę turystyczną, choć oczywiście istnieje spore grono firm, które dzięki niemu zarobiły. W obiektach turystycznych pojawiła się też zupełnie nowa grupa klientów – osób, które w innej sytuacji (bez możliwości skorzystania z bonów) nie pojawiłyby się w nich – mówi w rozmowie z dziennikiem Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, były wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Ekspert uważa, że warto kontynuować bon turystyczny, ale w innej formule. – To znaczy nie finansowany w 100 procentach przez Skarb Państwa i adresowany nie tylko do wybranej grupy odbiorców – mówi Walas.

Nie wszyscy skorzystali

Z danych przedstawionych w połowie kwietnia przez ZUS wynika, że przez cały okres obowiązywania Polskiego Bonu Turystycznego, zrealizowano ponad 5,5 mln transakcji na łącznie blisko 3,2 mld zł. Uprawionych do skorzystania z bonu było ok. 4,5 mln osób. Okazuje się, że w systemie odnotowano ponad 3,9 mln aktywnych bonów, z czego wykorzystanych bonów było 95 proc., czyli prawie 3,8 mln. Całkowicie wykorzystanych bonów było ok. 3 mln, zaś częściowo – 778,6 tys. Niewykorzystanych aktywnych bonów było 5 proc., czyli prawie 188 tys.

Czytaj też:

Bon turystyczny powinien obowiązywać tylko w naszym kraju? Polacy nie mają wątpliwościCzytaj też:

Polacy masowo rezerwują majówkowe wyjazdy. Ostatnia chwila na oszczędność