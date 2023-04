Najbogatsi Polacy wpłacają na kampanię Tuska. „Chciałem dać przykład innym”

52 tys. 350 zł – dokładnie taką kwotę wpłacili Arkadiusz Muś i Mariusz Gawron na rzecz Platformy Obywatelskiej – wynika z najnowszego rejestru wpłat opublikowanego na stronach PO. W zeszłorocznej edycji listy 100 najbogatszych Polaków Arkadiusz Muś z majątkiem wycenianym na 2,4 mld zł zajął 17. miejsce. Jest twórcą i właścicielem Press Glass, jednego z największych producentów szyb zespolonych dla budownictwa w Europie.

Kim jest Arkadiusz Muś

To szkło od Musia pokrywa m.in. elewacje wieżowców na Manhattanie, warszawskiej hali Koszyki czy modernistycznego osiedla The Iceberg w Danii. Majątku nie odziedziczył, tylko dorobił się go sam. Lata własnym odrzutowcem, ma prywatne pole golfowe, ale też nie szczędzi pieniędzy na projekty edukacyjne. Od lat wspiera Fundację Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza, która ma na celu szerzyć wiedzę o gospodarce wolnorynkowej. Stworzył również własną fundację Wolności Gospodarczej. W zeszłym roku dołączył do Klubu Partnerów Szkoły Głównej Handlowej obok tak znanych firm jak Samsung, Mastercard czy Microsoft.

Dlaczego wpłacił na PO? W rozmowie z Wirtualną Polską tłumaczył, że chciał dać przykład innym przedsiębiorcom.

„Sprawa wyborów wymaga zaangażowania. Moje poglądy są proeuropejskie, wolnościowe. Oceniam, że w tej chwili to akurat Platforma Obywatelska i Donald Tusk mają pewną sprawczość w relacjach z Unią Europejską”

– mówił.

Na razie do wpłaty namówił również swoją córkę, która przelała na konto PO równe 50 tys. zł.

Musiowie wpłacili pieniądze 27 marca. A niecały miesiąc później dołączył do nich inny bohater listy 100. Ponad 52 tys. zł, czyli maksymalną dopuszczalną kwotę, przelał Mariusz Gawron, który na zeszłorocznej liście 100 z majątkiem wycenianym na 881 mln zł zajął 69. miejsce.

Kolejny milioner wpłaca na PO

Gawron jest właścicielem Grupy Inwestycyjnej Hossa. To lider trójmiejskiego rynku mieszkaniowego i jedna z pierwszych firm działających w tej branży. Grupa zrealizowała już 46 inwestycji, za które zebrała ponad 20 branżowych nagród. Hossa stawia mieszkania, apartamenty, lofty, biura czy lokale usługowo-handlowe. Spośród innych deweloperów spółkę wyróżnia wysoka wrażliwość i szacunek do historycznego kontekstu danego miasta. W zeszłym roku Hossa otrzymała tytuł Mecenasa Kultury Gdańska przyznany za działalność na rzecz rozwoju kulturalnego Wrzeszcza i popularyzacji historii dzielnicy.

Kto wpłaca na PO, a kto na PiS

Oprócz rodziny Musiów i Mariusza Gawrona w gronie pięciu donatorów PO jest jeszcze dwóch innych przedsiębiorców. 11 tys. zł wpłacił Zbigniew Łojek, właściciel firmy remontowo-budowlanej z Piły. A ponad 52 tys. zł przelał Janusz Jankowiak, który działał w podobnej branży, co Arkadiusz Muś. Był współwłaścicielem koszalińskiej spółki JAAN/Nordglass, która specjalizowała się w produkcji szyb samochodowych. W 2007 roku zdecydował się jednak biznes sprzedać, inkasując wraz ze wspólnikiem 310 mln zł.

Rejestr wpłat na PO jest dużo krótszy od listy wpłat na rzecz partii Prawo i Sprawiedliwość. W tym roku 14 osób dokonało przelewów na PiS. W większości to osoby związane albo z samą partią, albo ze spółkami skarbu państwa.

