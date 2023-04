Rośnie popyt na duże telewizory w Polsce. Lepiej tylko w Niemczech

Ubiegły rok nie był zbyt udany dla rynku telewizorów. Z danych GfK Polonia, które przytacza „Rzeczpospolita" wynika, że ilościowo rynek spadł 1,4 proc., a w ostatnim kwartale niemal 20 proc. rok do roku. Wartościowo rynek skurczył się w całym 2022 roku 3,1 proc., zaś w czwartym kwartale 21,5 rok rok do roku.

Rośnie popyt na duże telewizory

Firma Samsung zwraca jednak uwagę na wzrost popularności telewizorów z większymi ekranami. Z danych firmy wynika, że od 2018 roku rośnie popyt na telewizory z ekranami o przekątnej 65 cali i większe. Jest to obencie powyżej 6 proc. rynku.

Firma przypomina, że przed dekadą sprzedała w Polsce pierwszy telewizor Ultra HD S9 o przekątnej ekranu 85 cali. Kosztował on w 2013 roku niemal 150 tys. zł. – Był to pierwszy tak duży ekran 4K w ofercie firmy sprzedawany w polskich sieciach handlowych. Dziś, 10 lat później nie tylko można kupić jeszcze większe ekrany, takie jak Samsung Neo QLED QN91A o przekątnej nawet 98 cali, ale także ich cena jest kilkanaście razy niższa – czytamy w komunikacie firmy.

Wyprzedzają nas tylko Niemcy

Z danych GfK wynika też, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat Polacy chętniej niż Francuzi, Brytyjczycy, Hiszpanie czy Włosi – kupowali telewizory z ekranami o przekątnej 75 cali i większe. Pod tym względem w niewielkim stopniu wyprzedzali nas tylko Niemcy. Samsung zwraca uwagę, że jeśli chodzi o specyfikę, strukturę i preferencje to nasz rynek jest bardzo podobny do niemieckiego. Znaczących różnic między nimi nie widać w odniesieniu do adaptacji telewizorów w wyższych rozdzielczościach niż HD. Zaledwie w ciągu trzech lat od wprowadzenia rozdzielczości 4K standard ten zdominował rynki z ponad 60 proc. udziałem. Obecnie jest to już blisko 100 proc. Duże podobieństwa widać także w poszczególnych segmentach związanych z rozmiarami ekranów. W zeszłym roku udział ekranów 55 cali w Polsce wnosił 24 proc., zaś w Niemczech 25 proc., dla modeli 65 cali było to odpowiednio 14 proc. i 15 proc.

