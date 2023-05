14. emerytura zostanie wypłacona później niż zwykle? Wiceminister podał termin

Pod koniec kwietnia na rządowych stronach pojawił się projekt ustawy zakładający wprowadzenie 14. emerytury na stałe. Dokument trafił do konsultacji. Zgodnie z projektem wysokość świadczenia ma być równa kwocie emerytury minimalnej (obecnie 1588,44 zł brutto), choć istnieje jednak możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. W tym celu rząd nie później niż do dnia 31 października danego roku, w drodze rozporządzenia, będzie mógł określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury.

14. emerytura. Kiedy wypłaty?

Podobnie jak w poprzednich latach stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę", co oznacza, że limit powyżej którego "czternastka" będzie pomniejszana wyniesie 2900 zł.

Z dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli rządu wynikało, że 14. emerytura zostanie wypłacona w tym roku w tym samym terminie co w roku ubiegłym, czyli na przełomie sierpnia i września. Jak zauważył jednak „Super Express" zagrożeniem dla tego terminu jest kalendarz prac parlamentu, który kończy pracę w lipcu, czyli za nieco ponad dwa miesiące. Tymczasem ustawa ws. "czternastki" musi zostać najpierw przyjęta przez rząd, następnie trafi do Sejmu, a potem Senatu. Senatorowie mogą wprowadzić poprawki, które sprawią, że dokument znowu trafi do Sejmu. Ostatnim punktem będzie podpis prezydenta.

Pytany przez „Super Express" o to, czy rząd zdąży z wypłatą 14. emerytury w tym roku, wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed odpowiada: – Na pewno tak. Decyzję podejmie Rada Ministrów w rozporządzeniu, gdyż tak wynika z projektu ustawy. Mamy nadzieję, że projekt w najbliższym czasie trafi na obrady rządu, a następnie na drugie w maju posiedzenie Sejmu. "Czternastka" będzie wypłacona na jesieni.

Wiceminister wskazuje termin

Dopytywany o konkretny termin, wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej odpowiedział, iż chciałby aby 14. emerytura „została wypłacona we wrześniu". To oznacza zatem, że nie ma szans, by pierwsze „czternastki" powędrowały do seniorów jeszcze w sierpniu, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku.

