Stopy procentowe w USA najwyższe od 16 lat. Dalszych podwyżek nie będzie?

Rezerwa Federalna poinformowała w środę o podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych. To dziesiąta podwyżka w ciągu ostatnich 14 miesięcy. W jej wyniku przedział stopy funduszy federalnych to 5-5,25 proc. To oznacza, że amerykański bank centralny podniósł stopy procentowe do najwyższego poziomu od 16 lat. Wczorajsza decyzja Fed była jednomyślna i oczekiwana przez rynki finansowe.

Stopy procentowe w USA. Dalszych podwyżek nie będzie?

Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że środowa podwyżka stóp procentowych może być na razie ostatnią. W wydanym przez Fed oświadczeniu zabrakło bowiem – obecnej w poprzednich komunikatach – formuły, iż należy spodziewać się konieczności dalszego podnoszenia stóp. Szef Rezerwy Federalnej Jerome Powell podkreślił, że jest to "znacząca zmiana", aczkolwiek nie wykluczył dalszych podwyżek stóp procentowych. – Będziemy kierować się napływającymi danymi – podkreślił szef Rezerwy Federalnej.

BBC przypomina, że amerykański bank centralny zaczął mocno podnosić stopy procentowe w zeszłym roku, kiedy ceny w USA rosły w najszybszym tempie od dziesięcioleci. Podobne działania podjęły banki centralne na całym świecie, w tym w Wielkiej Brytanii i w Europie.

W marcu inflacja konsumencka w USA wyhamowała do 5 proc. rok do roku, co jest najniższym poziomem od blisko dwóch lat. Do celu inflacyjnego Fed wciąż jednak daleko (ustalono go na 2 proc.).

Gregory Daco, główny ekonomista EY-Parthenon, podkreśla, że decyzja Rezerwy Federalnej o zrobieniu przerwy w podwyżce stóp procentowych byłaby „rozsądna". – Strach przed recesją jest dziś bardzo obecny w gospodarce. Nie sądzę, że bitwa inflacyjna się skończyła, ale jesteśmy w sytuacji, w której obserwujemy stopniową dezinflację, a także w środowisku, w którym stopy procentowe są wysokie i podwyższone, a zatem powinny ograniczać działalność gospodarczą, co powinno prowadzić do dalszej dezinflacji w nadchodzących miesiącach – powiedział cytowany przez BBC Daco.

USA grozi niewypłacalność

Jak już informowaliśmy, sekretarz skarbu USA Janet Yellen skierowała list do kongresmenów, w którym ostrzega, że na początku czerwca (zaznaczyła, że przewidzenie dokładnej daty nie jest możliwe) rząd USA może nie być w stanie spłacać wszystkich swoich zobowiązań, jeśli Kongres nie podniesie limitu zadłużenia. Yellen wezwała kongresmenów do działania „tak szybko, jak to możliwe". Obecny limit zadłużenia w USA to 31,4 bln dolarów.

Szef Rezerwy Federalnej podkreślił, że jeśli Kongres nie podniesie limitu zadłużenia, konsekwencje tego mogą być nieprzewidywalne i Fed nie będzie w stanie obronić gospodarki przed skutkami (tego zaniechania).

