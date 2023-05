Hot dog za 1 zł przy zakupie papierosów. Żabka odnosi się do krytyki

Hot dog za złotówkę przy zakupie paczki papierosów - to nowa oferta Żabki, która wywołała spore kontrowersje. Sieć odniosła się do krytyki, podkreślając, że oferta jest kierowana wyłącznie do pełnoletnich użytkowników aplikacji Żappka.