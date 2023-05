Żabka wycofuje się z promowania kontrowersyjnej oferty. Interweniowało ministerstwo

O najnowszej ofercie Żabki zrobiło się głośno po twitterowym wpisie Jana Śpiewaka. Na załączonej przez aktywistę miejskiej grafice sieć informowała o akcji promocyjnej, polegającej na możliwości zakupu hot doga za 1 zł przy jednoczesnym zakupie paczki papierosów. – Żabka jest bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego – napisał na Twitterze Śpiewak.

Hot dog za 1 zł przy zakupie papierosów. Tłumaczenia Żabki

We wczorajszym komentarzu dla serwisu Money.pl biuro prasowe Żabki podkreślało, że przedstawiona oferta „jest zgodna z obowiązującym prawem i nie ma charakteru reklamy kierowanej do szerokiego odbiorcy". Sieć tłumaczyła, że oferta kierowana jest wyłącznie do pełnoletnich, zdefiniowanych użytkowników i z wykorzystaniem ich indywidualnych interfejsów aplikacji mobilnej. – Wszyscy adresaci tej oferty wyrazili wcześniej zgodę na możliwość przekazywania im takich informacji, zgodnie z obowiązującym regulaminem – informowało biuro prasowe Żabki.

Ministerstwo Zdrowia wydało we wtorek na Twitterze komunikat w którym przypomina, że reklama wyrobów tytoniowych w Polsce jest niedopuszczalna. Resort poinformował, że powiadomi w tej sprawie prokuraturę oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). – Reklama wyrobów tytoniowych jest niedopuszczalna i nieważne do jak wąskiego grona osób jest kierowana oraz czy są to tylko palacze. Jesteśmy zobligowani skierować sprawę do prokuratury i UOKiK. Liczymy, że dla Żabki zdrowie klientów jest najważniejsze i wycofa reklamę – czytamy w komunikacie.

Żabka wycofuje się z promowania oferty

Biuro prasowe Żabki poinformowało serwis Money.pl, że sieć zdecydowała o wycofaniu się z promowania tej konkretnej oferty. – Zgadzamy się, że nawet w przypadku braku przesłanek prawnych, tak jak ma to miejsce w obecnej sytuacji, komunikacja może być niewłaściwa z innych powodów. Dlatego zdecydowaliśmy o wycofaniu komunikacji tej konkretnej oferty, co ma miejsce dzisiaj. Niezależnie od tej decyzji, uzgodniliśmy zaostrzone kryteria dla przyszłych działań komunikacyjnych – poinformowało biuro prasowe Żabki.

