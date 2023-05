Ryanair złożył gigantyczne zamówienie. Chce zwiększyć ruch o 80 proc.

Ryanair zawarł kontrakt z Boeingiem, który obejmuje zakup 300 samolotów odrzutowych. Wartość transakcji to ok. 40 mld dolarów. Irlandzki przewoźnik liczy na to, że nowe zamówienie pozwoli mu zwiększyć ruch o 80 proc. w perspektywie najbliższej dekady.

Ryanair podpisał wielomiliardową umowę z amerykańskim producentem samolotów Boeing. Kontrakt obejmuje zakup 300 samolotów odrzutowych. Irlandzki przewoźnik poinformował, że wartość transakcji wyniesie ok. 40 mld dolarów według obecnych cen katalogowych i jest największym w historii zamówieniem spółki na towary wyprodukowane w USA. Kontrakt Ryainera z Boeingiem. Koniec sporu Zamówienie złożone przez Ryanaira obejmuje 150 odrzutowców 737 MAX 10, czyli największych wersji rodziny wąskokadłubowych odrzutowców Boeinga, z opcją na kolejne 150. Ze względu na rozmiar i skalę transakcji, będzie ona podlegała zatwierdzeniu przez akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu Ryanaira, które planowane jest na połowę września br. Maszyny mają zostać dostarczone przez amerykański koncern w latach 2027-2033. Porozumienie – jak zauważa Bankier.pl – kończy 18-miesięczny spór między Ryanair a Boeingiem, w którym kwestia cen i opóźnień w dostawach zamówionych wcześniej odrzutowców stała się powodem publicznej krytyki i zagrażała relacjom między partnerami. Prezes Grupy Ryanair Michael O’Leary w wywiadzie dla CNBC porównał niedawne spory z Boeingiem do...kłótni małżeńskich. – To trochę jak małżeństwo. Od czasu do czasu kłócimy się, ale (potem) całujemy się i godzimy – powiedział prezes Grupy Ryanair. Dyrektor generalny Boeinga Dave Calhoun podkreśla natomiast, że krytyka ze strony przedstawicieli Ryanaira mu nie przeszkadza. Liczba pasażerów wzrośnie? Ryanair liczy na to, że nowe zamówienie pozwoli mu zwiększyć ruch o 80 proc. w perspektywie najbliższej dekady. Przewoźnik prognozuje, że do marca 2034 roku liczba pasażerów wzrośnie z obecnych 168 mln do 300 mln. Jak zauważa CNBC, Ryanair stosunkowo szybko podniósł się po kryzysie spowodowanym pandemią, zwiększając swój udział w rynku, podczas gdy kilku konkurentów zbankrutowało bądź ograniczyło swoją flotę i zdolność przewozową. Czytaj też:

Musiał wyczołgać się z samolotu Ryanaira. Incydent wywołał burzęCzytaj też:

Rosyjskie samoloty to latający złom. Linie lotnicze coraz bardziej narażają pasażerów