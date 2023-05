Jest komunikat RPP po decyzji ws. stóp procentowych. „Powrót do celu będzie następował stopniowo"

Przypomnijmy, że Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi 6,75 proc.

Komunikat RPP po decyzji ws. stóp procentowych

W komunikacie wydanym po posiedzeniu RPP przypomniano, że inflacja CPI w kwietniu br. – według szybkiego szacunku GUS – obniżyła się do 14,7 proc. rok do roku, wobec 16,1 proc. rok do roku w marcu br. Rada podkreśla, że do niższej inflacji w ujęciu rok do roku „przyczynił się wyraźny spadek rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz – w mniejszym stopniu – obniżenie się rocznej dynamiki cen energii".

– Jednocześnie na poziom inflacji – pomimo słabnącej dynamiki popytu – wciąż oddziaływało przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw – czytamy w komunikacie.

– W dalszym ciągu obniżają się jednak ceny surowców oraz inflacja PPI, co sygnalizuje stopniowe osłabianie się zewnętrznych szoków podażowych. Wraz z osłabieniem aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach – dodano.

Według RPP osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz ze spadkiem cen surowców „będzie nadal wpływać ograniczająco na globalną inflację, co oddziaływać będzie również w kierunku niższej dynamiki cen w Polsce". Rada podkreśla, że do spadku inflacji w Polsce przyczyniać się będzie „osłabienie tempa wzrostu PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu".

RPP o dalszych decyzjach

– W efekcie Rada ocenia, że dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość oddziaływania wcześniejszych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo – podkreśla RPP w komunikacie.

Zdaniem Rady szybszemu obniżaniu inflacji „sprzyjałoby umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki".

W końcowej części komunikatu RPP podkreśla, że jej kolejne decyzje „będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej".

Czytaj też:

Prezydent: Wierzę, że niedługo uda się zdusić inflacjęCzytaj też:

Kotecki o obniżce stóp procentowych. „Nie ma dziś miejsca na takie dyskusje”