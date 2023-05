Polacy nie zwlekają z przejściem na emeryturę. ZUS ujawnił dane

Serwis Prawo.pl zwraca uwagę, że polityka rządu zachęcająca Polaków do nieprzechodzenia na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego poniosła spektakularną porażkę. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do których dotarł portal wynika, że zdecydowana większość z nas nie chce pozostawać aktywna zawodowo ani jeden dzień dłużej po uzyskaniu wieku emerytalnego (w 2017 roku przywrócono 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, wcześniej za sprawą reformy rządu Donalda Tuska wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn wynosił 67 lat).

70 proc. Polaków od razu przechodzi na emeryturę

W ubiegłym roku aż 70,3 proc. uprawnionym ZUS przyznał świadczenie w dniu, w którym osiągnęli wiek emerytalny, w tym aż 77,7 proc. mężczyzn i 64,5 proc. kobiet. W 2021 roku 68,2 proc. osób spośród tych, które przeszły na emeryturę, zrobiło to zaraz po ukończeniu 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat – mężczyzn. W 2020 roku odsetek ten był jeszcze niższy i wynosił 62,4 proc.

Dane państwowego ubezpieczyciela pokazują, że na emeryturę szybciej przechodzą mężczyźni niż kobiety. W zeszłym roku średni wiek mężczyzny, który zakończył swoją aktywność zawodową i któremu ZUS przyznał świadczenie, wynosił 65,2 lata, podczas gdy w przypadku kobiet było to 60,6 lat.

Jak wspomniano, w 2022 roku 70,3 proc. uprawnionym ZUS przyznał emeryturę z dniem osiągnięcia przez nich wieku emerytalnego. W przypadku 18,6 proc. uprawnionych nastąpiło to w ciągu 1-11 miesięcy po ukończeniu 60 bądź 65 lat. To oznacza, że w zeszłym roku niemal 90 proc. uprawnionych przeszło na emeryturę w ciągu pierwszego roku od uzyskania uprawnień.

Nieliczni odwlekają

Moment przejścia na emeryturę o 12-23 miesięcy w stosunku do osiągniętego wieku emerytalnego opóźniło tylko 4,5 proc. osób uprawnionych do świadczenia, a 6,5 proc. przeszło na emeryturę powyżej 2 lat od osiągnięcia wieku emerytalnego.

– Zdecydowana większość osób uprawnionych przechodzi na świadczenie w ciągu pierwszego roku. To ma zasadniczy związek z tym, że jeżeli uzyskali uprawnienia do emerytury do końca marca, to wówczas w kwietniu otrzymali 13-ą emeryturę – komentuje w rozmowie z Prawo.pl Wojciech Nagel, członek Rady Nadzorczej ZUS.

– Około 90 proc. osób podejmuje decyzję w ciągu pierwszego roku od osiągnięcia wieku emerytalnego. Pozostałe 10 proc. to osoby, które nie zamierzają przechodzić na emeryturę chociażby dlatego, że mają dobrze płatną pracę. Decyduje więc rachunek ekonomiczny – dodaje.

W 2022 roku emerytury przyznano niemal 300 tys. osób, z czego 131,3 tys. świadczeń przyznano mężczyznom, a 167,8 tys. kobietom.

