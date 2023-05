Przyszły prezes PKO BP pokusił się o prognozę ws. jednocyfrowej inflacji. Wskazał termin

Dariusz Szwed został w połowie kwietnia powołany na nowego prezesa banku PKO BP. Formalnie jest wiceprezesem instytucji oddelegowanym do kierowania pracami zarządu do czasu aż otrzyma zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zostanie pełnoprawnym prezesem.

Wiceprezes PKO BP o jednocyfrowej inflacji

W rozmowie z serwisem Business Insider Polska Szwed podkreślił, że strategia PKO BP jest adekwatna do tych czasów, w których się znajdujemy. W jego ocenie czeka nas jeszcze rok podwyższonej inflacji. Jednocyfrowego odczytu możemy spodziewać się pod koniec tego roku.

— Oczywiście w Polsce obserwujemy taki mozolny spadek inflacji. Szacujemy, że w grudniu tego roku inflacja powinna być jednocyfrowa. W naszej ocenie wyniesie między 8 proc. a 9 proc., a potem powinna dalej spadać, tak żeby w 2025 r. oscylowała wokół 3 punktów, co i tak będzie dwa razy więcej niż było przed okresem pandemii, kiedy to stopa NBP była cały czas na poziomie 1,5 punktu — powiedział wiceprezes PKO BP.

Zdaniem Szweda strategia PKO BP nie jest zachowawcza, ale realnie ukształtowana na obecny czas i zakłada najważniejsze nadchodzące wydarzenia.

Przypomnijmy, że według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w kwietniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do kwietnia 2022 roku o 14,7 proc., zaś w stosunku do marca tego roku o 0,7 proc. GUS podał, że ceny nośników energii w ujęciu rocznym wzrosły o 23,5 proc., w ujęciu miesięcznym obniżyły się natomiast o 0,3 proc. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 19,7 proc. rok do roku i 0,5 proc. w stosunku do marca br. Z kolei ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 0,1 proc. rok do roku i 1,2 proc. miesiąc do miesiąca.

