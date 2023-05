Empik uruchomił nową usługę. Zainteresuje piszących „do szuflady"

11 maja Empik uruchomił nową usługę – Empik Selfpublishing. Jak informuje w komunikacie sieć, to platforma dystrybucyjna skierowana do niezależnych autorów i autorek, którzy marzą o dotarciu ze swoją twórczością do milionów czytelników.

Pierwsza taka platforma w Polsce

– Teraz mogą oni samodzielnie wydać powieść, komiks, poradnik czy pracę naukową i trafić na wirtualne półki Empik.com i aplikacji Empik Go. To pierwsza platforma selfpublishingowa w Polsce, oferująca tak szeroką, bezpośrednią dystrybucję – czytamy w komunikacie. – Autorzy znajdą także na platformie porady ekspertów, materiały edukacyjne i szereg usług dodatkowych oferowanych przez Empik, jak i partnerów zewnętrznych – takich jak redakcja, korekta, projekt okładki czy nagranie audiobooka – dodano.

Uruchomienie nowej usługi to odpowiedź Empiku na silny globalny trend selfpublishingu. Sieć podaje, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba tytułów wydanych samodzielnie przez autorów wzrosła na świecie trzycyfrowo.

– Empik jako jeden z wiodących graczy polskiego rynku książki bacznie obserwował ten trend, a doświadczenie i znajomość segmentów książki tradycyjnej i cyfrowej pozwoliły firmie zidentyfikować rosnącą niszę – podkreśla Empik.

Empik Selfpublishing oferuje różnorodne warianty publikacji, pozostawiając twórcom pełną swobodę w kwestiach takich jak wygląd okładki, forma, treść czy data wydania. Wydawcą książki jest sam autor, stąd cały proces, od strony kreatywnej po wydawniczą, a także prawa autorskie zostają po stronie twórcy. Rolą Empiku w tym procesie jest natomiast zapewnienie szerokiej dystrybucji i technologicznego wsparcia, a w przyszłości również możliwości promocji.

Dla kogo nowa usługa?

Empik Selfpublishing ma być miejscem zarówno dla autorek i autorów gotowych książek, jak i osób, które dopiero chcą zacząć przygodę z pisaniem. Nie ma również ograniczeń związanych z formą czy gatunkiem dystrybuowanych publikacji. W ramach platformy autor może wydać swój tytuł w formie ebooka, audiobooka i książki papierowej (w modelu druku na życzenie), a w przyszłości wybrane tytuły o wysokim potencjale będą miały także szansę trafić na półki stacjonarnych Empików.

– Wraz z rozwojem platformy będziemy sukcesywnie poszerzać katalog usług dodatkowych. Docelowo Empik Selfpublishing będzie oferował nie tylko dystrybucję treści, ale dostarczy także twórcom przydatne narzędzia pracy, dzięki którym autorzy w jednym miejscu będą mogli stworzyć książkę od A do Z. Od konceptu i pisania, redakcji i korekty, przez publikowanie w wielu formatach, aż po promocję i analitykę sprzedaży, a dla ebooków i audiobooków nawet profil i zachowania czytelników – podkreśla Kuba Piotrkowicz, Head of Digital Content w Grupie Empik.

