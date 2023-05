Nowa fabryka w Niemczech. Ogromne zainteresowanie pracą wśród Polaków

W „Parku przemysłowym Berlin-Szczecin" w Pasewalku, mieście oddalonym o ok. 25 km od polsko-niemieckiej granicy powstaje fabryka znanego producenta butów Birkenstock.

Fabryka w Niemczech. Polacy chcą pracować

Prace są już na wykończeniu. W związku z faktem, że fabryka mieści się blisko granicy z Polską, zainteresowanie pracą w zakładzie wśród naszych rodaków jest bardzo duże. Jak informuje lokalna niemiecka gazeta „Nordkurier" do pracy zgłaszają się Polacy, jak również mieszkańcy wschodniej części Niemiec, którą przez laty omijały większe inwestycje.

Jak pisze Business Insider Polska, o zainteresowaniu świadczy fakt, że podczas niedawnego dnia otwartego w fabryce ustawiały się kolejki osób, które chcą pracować w zakładzie.

Dyrektor techniczny Birkenstock Mark Jensen podkreśla w rozmowie z „Nordkurierem", że zakład w Pasewalku jest dla firmy „absolutnie kluczowym projektem". Przeznaczono na niego ok. 120 mln euro, co – jak mówi Jensen – jest największą inwestycją w historii firmy. Przedstawiciel Birkenstock zaznacza, że zdaje sobie sprawę jak duże znaczenie ma fabryka dla mieszkańców regionu. Zakład ma zatrudniać od 400 do 500 osób.

Niemiecka sieć otwiera drugi sklep

Tymczasem dziś niemiecka sieć dyskontów Woolworth otworzyła swój drugi sklep w Polsce. Zlokalizowany jest on w Poznaniu w Galerii Pestka (ul. Aleje Solidarności 47). Na początku tego tygodnia nastąpiło otwarcie pierwszej placówki sieci w Krakowie. Woolworth planuje uruchomienie ok. 15-20 sklepów rocznie w naszym kraju.

Klienci mają możliwość nabycia w sklepach Woolworth m.in. m.in. artykułów dekoracyjnych, elektroniki, artykułów piśmienniczych, artykułów gospodarstwa domowego i zabawek, artykułów kosmetycznych i drogeryjnych, artykułów upominkowych, czy pasmanterii. W ofercie znajdą się również tekstylia domowe, akcesoria dla zwierząt oraz odzież. Asortyment sklepu może konkurować z innymi sieciówkami oferującymi tego typu produkty, w atrakcyjnych cenach, jak m.in. Pepco, Tedi, Action czy Kik.

