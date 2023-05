Inflacja w UE. Węgry niechlubnym liderem

Eurostat przedstawił w środę dane dotyczące inflacji HICP w kwietniu w Unii Europejskiej oraz w strefie euro. Z danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że inflacja dla całej UE wyniosła w minionym miesiącu 8,1 proc. rok do roku wobec 8,3 proc. w marcu i 9,9 proc. w lutym. Nieznaczny wzrost inflacji nastąpił natomiast w strefie euro – 7 proc. rok do roku, wobec 6,9 proc. w marcu i 8,5 proc. w lutym. To pierwszy wzrost rocznej dynamiki HICP od jesieni zeszłego roku (historyczny rekord na poziomie 10,6 proc. padł w październiku 2022 r.).

Inflacja w UE. Węgry i długo, długo nikt

Jak zauważa serwis Bankier.pl, kwiecień to już 22. miesiąc z rzędu, w którym inflacja HICP przekraczała 2-procentowy cel Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Aby sprowadzić inflację do celu, EBC zdecydował się w maju na kolejną podwyżkę stóp procentowych (o 25 punktów procentowych).

Dane Eurostatu pokazują, że zdecydowanym liderem jeśli chodzi o wysoką inflację pozostają Węgry, gdzie odczyt za kwiecień wyniósł 24,5 proc. (w marcu było 25,6 proc.). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Łotwa i Czechy (odpowiednio 15 proc. i 14,3 proc.). Tuż za podium znalazła się natomiast Polska z odczytem na poziomie 14 proc. (w marcu było 15,2 proc.). Zajmujemy czwarte miejsce ex aequo ze Słowacją.

Przypomnijmy, że według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja w kwietniu wyniosła w naszym kraju 14,7 proc., wobec 16,1 proc. w marcu.

Z danych przedstawionych przez Eurostat wynika, że dwucyfrowa inflacja utrzymuje się jeszcze w takich krajach jak: Estonia (13,2 proc.), Litwa (12,3 proc.), Rumunia (10,4 proc.) oraz Bułgaria (10,3 proc.).

Luksemburg liderem

Najniższa inflacja ponownie występuje w Luksemburgu (2,7 proc.), który wyprzedza pod tym względem Belgię i Hiszpanię (odpowiednio 3,3 proc. i 3,8 proc.). W pierwszej piątce inflacyjnych prymusów znalazły się jeszcze Cypr (3,9 proc.), oraz Grecja (4,5 proc.). W porównaniu z marcem inflacja obniżyła się w 22 krajach członkowskich UE, zaś w pięciu wzrosła.

Czytaj też:

Inflacja bazowa. Są najnowsze dane NBPCzytaj też:

Pogarszają się nastroje polskich konsumentów. 90 proc. ostrożnie podchodzi do wydatków