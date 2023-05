Zakończyły się wypłaty 13. emerytur. ZUS ujawnia kwotę

13. emerytura to rządowy dodatek dla seniorów, którego wysokość jest równa kwocie emerytury minimalnej. Tradycją jest, że „trzynastka" wypłacana jest uprawnionym wraz z kwietniową rentą bądź emeryturą (w tym roku wypłaty ruszyły jeszcze w marcu). Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Paweł Żebrowski przedstawił podsumowanie dotyczące wypłat „trzynastek", nie tylko w tym roku, ale na przestrzeni ostatnich czterech lat (po raz pierwszy świadczenie wypłacono w 2019 roku).

13. emerytura. Ile rząd wydał na świadczenie?

Okazuje się, że w latach 2019-2023 na wypłatę 13. emerytury rząd przeznaczył 63,2 mld zł. W tym roku – jak podał rzecznik ZUS – było to 13,6 mld zł, a świadczenie z Zakładu otrzymało 8,6 mln osób.

Żebrowski przekazał również dane dotyczące 14. emerytury, która po raz pierwszy została wypłacona pod koniec 2021 roku. Wysokość tego świadczenia również jest równa kwocie minimalnej emerytury, tyle, że nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na wypłatę w pełnej kwocie. Dotyczy to osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, w przypadku pozostałych stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę". Z danych przedstawionych przez rzecznika ZUS wynika, że w ubiegłym roku "czternastkę" w pełnej wysokości otrzymało ok. 7,7 mln osób.

14. emerytura na stałe

Przypomnijmy, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy ws. 14. emerytury. Jak podkreślił po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki, świadczenie będzie wypłacane na stałe. – Wcześniej było ono przekazywane, ale dziś Rada Ministrów przyjęła 14. emeryturę jako stałe świadczenie dla wszystkich emerytów w Polsce. To fundamentalna zmiana – powiedział szef rządu.

– To kolejny kamień milowy do poprawy losu i poprawy poziomu życia naszych babć, dziadków, mam i ojców, którym powinniśmy podziękować – dodał.

Czytaj też:

ZUS odda część składek zdrowotnych za 2022 rok. Chcesz odzyskać pieniądze, złóż wniosekCzytaj też:

14. emerytury później niż zwykle? Mamy komentarz ministerstwa