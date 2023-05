Ile kosztował pogrzeb Elżbiety II? Ministerstwo podało kwotę

Królowa Elżbieta II zmarła 8 września 2022 roku w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała przez ponad 70 lat, wskutek czego była najdłużej panującą królową Wielkiej Brytanii, jak również drugą w historii władczynią lub władcą pod względem czasu, na jakim zasiadała na tronie. Żałoba narodowa na Wyspach trwała przez 10 dni. Zwieńczył ją państwowy pogrzeb zorganizowany 19 września, jednak przez wcześniejsze dni również organizowano uroczystości pożegnalne, w tym nabożeństwa.

Ile wydano na pogrzeb Elżbiety II?

Osiem miesięcy po pogrzebie Elżbiety II brytyjski rząd podliczył, ile kosztowało pożegnanie królowej. Z danych przedstawionych w czwartek przez Ministerstwo Skarbu (odpowiednik naszego resortu finansów) wynika, że było to 161,7 miliona funtów (ok. 850 mln zł).

Na pogrzebie królowej Elżbiety II zjawiły się setki tysięcy żałobników, dziesiątki przywódców, sprowadzono też liczne siły policyjne oraz mundurowych z innych formacji. Stąd najwyższe koszty z całej wspomnianej sumy poniosło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jego wydatki wyniosły 73,7 mln funtów. Londyńska policja przyznawała wcześniej, że pochówek monarchini był pierwszym wydarzeniem o tej skali, w które zaangażowani byli mundurowi. Ponad 57 mln funtów wydał resort kultury, mediów i sportu. Wydatki poniesione przez resorty obrony, transportu oraz spraw zagranicznych zamykały się w kwotach między 2 a 2,9 mln funtów.

Następcą Elżbiety II został jej syn Karol III. Nowy panujący w Zjednoczonym Królestwie objął tron od razu po śmierci matki, ale uroczyście koronowano go 6 maja tego roku w Opactwie Westminsterskim. Na razie nie wiadomo, jakie były koszty koronacji. Według wstępnych szacunków było to od 50 do nawet 100 mln funtów.

