Szefowa KE o najnowszym pakiecie sankcji wobec Rosji. Obejmie prawie 100 firm

W rozmowie z niemieckim nadawcą ZDF przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że Unia Europejska jest poważnie zdeterminowana, by położyć kres unikaniu sankcji przez Rosję. Zamierza w związku z tym ukarać zagraniczne firmy, które pomagają w tym zakresie Moskwie.

W kogo uderzy 11. pakiet unijnych sankcji?

– I dlatego w jedenastym pakiecie sankcji mamy ponad 90 firm na całym świecie, co do których mamy niezbite dowody na to, że łamią sankcje, czyli dostarczają objęte sankcjami towary bezpośrednio do Rosji z Unii Europejskiej z pominięciem krajów trzecich – zapowiedziała szefowa KE.

Według von der Leyen „około osiem" z tych firm jest zarejestrowanych w Chinach. – To nie znaczy, że muszą to być firmy chińskie. Są to firmy, które istnieją częściowo na papierze i mają właścicieli pochodzących z innych krajów. Ale są zarejestrowane w Chinach i tutaj będziemy mieli jasność – powiedziała przewodnicząca Komisji.

Rozszerzenie sankcji wobec Rosji planuje Japonia, która jest gospodarzem szczytu G7 w Hiroszimie. Zapowiedział to w piątek wieczorem zastępca szefa gabinetu Seiji Kihara. Japoński rząd planuje m.in. zamrozić aktywa około 100 osób. Chodzi m.in. o tych, którzy są zamieszani w unikanie przez Rosjan zachodnich sankcji lub ich obchodzenie. Jednocześnie podjęte zostaną działania zakazujące eksportu, które dotkną 80 rosyjskich organizacji wojskowych. Ponadto wprowadzony ma być zakaz świadczenia usług architektonicznych i inżynieryjnych w Rosji.

O sankcjach na szczycie G7

Również w piątek przywódcy państw G7 oświadczyli o zaostrzeniu wspólnych sankcji wobec Rosji. Przywódcy powiedzieli, że „ograniczą dostęp Rosji do swoich gospodarek” i rozszerzają ograniczenia eksportowe na wszystkie towary, które mogą zostać wykorzystane do wspierania rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Są to urządzenia przemysłowe, narzędzia i technologie. Zaostrzą też restrykcje dotyczące importu rosyjskich surowców energetycznych i metali.

