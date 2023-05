Zerowa stawka VAT na żywność także w 2024 r.? Padła ważna deklaracja

Przypomnijmy, że wraz z końcem 2022 roku przestała obowiązywać tarcza antyinflacyjna w związku z czym do poprzednich poziomów wrócił VAT na gaz, prąd, paliwo i ciepło systemowe. Zachowano natomiast zerową stawkę VAT na żywność, która ma obowiązywać do 30 czerwca br. Przedstawiciele rządu od dłuższego czasu sugerowali, że zerowa stawka na żywność zostanie przedłużona do końca roku. Dziś potwierdził to wiceminister finansów Artur Soboń. Ze słów wiceministra wynika, że jest na to szansa również w roku przyszłym.

Zerowa stawka VAT na żywność w 2024 r?

– Dzisiaj dużym obciążeniem z punktu widzenia budżetu państwa jest zerowa stawka na żywność. Mogę powiedzieć, że ona nie tylko zostanie do końca roku (...), natomiast być może zostanie z nami na dłużej – powiedział podczas Forum Ekonomicznego KUL wiceszef resortu finansów.

O możliwości przedłużenia zerowej stawki VAT na żywność w 2024 roku mówił niedawno premier Mateusz Morawiecki. — To jest bardzo poważna ulga. Nie wykluczam, że przedłużymy ją na kolejny rok, ale te decyzje zapadną w swoim czasie, jak będziemy mieli dokładną wiedzę dotyczącą wysokości inflacji na ten rok, ale również prognozowanej na kolejny rok — powiedział szef rządu.

Cel inflacyjny za 3-4 lata?

Wiceminister finansów prognozuje, że inflacja, wysoki koszt pieniądza, wysokie stopy procentowe i wszystkie ograniczenia z tym związane będą nam towarzyszyć przez najbliższe 3-4 lata. – Spodziewamy się, że w ciągu 3-4 lat wrócimy do celu inflacyjnego (2,5 proc. z możliwym odchyleniem o jeden punkt procentowy w górę lub w dół – red.) – powiedział Soboń.

Czytaj też:

Ministerstwo podało dane dotyczące sprzedaży obligacji w kwietniu. Wynik gorszy niż w marcuCzytaj też:

Złoty się umacnia. Minister finansów komentuje