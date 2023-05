Zara stawia na sprzedaż używanych ubrań. Na razie w kilku krajach

Grupa Inditex, do której należy m.in. marka i sieć salonów Zara stawia na sprzedaż ubrań z drugiej ręki, w związku z czym planuje uruchomienie specjalnej platformy w Hiszpanii. Jak przypomina Business Insider Polska, grupa Inditex uruchomiła w listopadzie zeszłego roku platformę Zara Pre-Owned. Daje ona klientom możliwość nadania nowego życia ich odzieży poprzez naprawę, darowiznę lub pośredniczenie w sprzedaży między klientami. Teraz firma chce rozszerzyć platformę na nowe rynki, w tym m.in. Hiszpanię.

Zara będzie sprzedawać używane ubrania jeszcze w tym roku

Dyrektor generalny Inditex Oscar García Maceiras poinformował w wywiadzie dla „Expansión", że firma postara się o to, by wprowadzić Zara Pre-Owned w Hiszpanii przed końcem tego roku.

Platforma Zara Pre-Owned koncentruje się wyłącznie na produktach marki Zara, umożliwiając bezpośrednie połączenia między klientami. Inditex chce wprowadzić platformę na rynku hiszpańskim, gdyż rośnie tam zainteresowanie ubraniami z drugiej ręki. Z przytoczonych przez Business Insider Polska danych wynika, że blisko połowa Hiszpanów bierze pod uwagę możliwość takich zakupów.

Przetasowania kadrowe

Przypomnijmy, że pod koniec 2021 rok w grupie Inditex, do którego należy Zara, doszło do wielkiego przetasowania: na czele koncernu stanęła córka założyciela, Marta Ortega, która postanowiła znacząco zmienić niektóre obszary funkcjonowania firmy. Chce ograniczyć produkcję „szybkiej mody” przez Zarę i sprawić, by marka kojarzyła się z jakością, a nie ilością. – Moim celem jest utrzymanie i dalsze budowanie jakości, jakości, jakości w każdym aspekcie firmy — powiedziała Ortega.

Ceny w Zarze już nieco wzrosły, a firma nie zasłania się rosnącymi kosztami produkcji, lecz jasno precyzuje, że to element zmiany wizerunku.

