Zdolność kredytowa w ramach tzw. Kredytu 2 proc. wyższa niż standardowo? Wytyczne KNF już niebawem

Prawdopodobnie w piątek posłowie będą głosowali nad ustawą o tzw. Bezpiecznym Kredycie 2 proc., która przed dwoma tygodniami została przyjęta przez Senat. Zgodnie z ustawą "bezpieczny kredyt" z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu. Kwota kredytu nie będzie mogła być wyższa niż 500 tys. zł albo – jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie jednak mógł przekroczyć 200 tys. zł.

Zdolność kredytowa przy Kredycie 2 proc. Bankowcy czekają na ruch KNF

Dopłaty do kredytu planowane są na 10 lat. W tym czasie będzie miał on stałe oprocentowanie, choć ustalane na dwa pięcioletnie okresy. Zgodnie z ustawą oprocentowanie dla kredytobiorcy ma wynieść 2 proc. powiększone o marżę banku. W tym okresie raty będą malejące, co oznacza, że w czasie otrzymywania dopłat zostanie spłacona duża część kapitału, więc po tym okresie nie powinny już mocno wzrosnąć. Z tego względu zdolność kredytowa mogłaby być wyższa w porównaniu do standardowego kredytu bez dopłat.

Jak zauważa serwis Interia.pl wciaż nie wiadomo, czy, i ewentualnie w jakim stopniu, banki będą mogły przy liczeniu zdolności kredtowej uwzględniać dopłaty do rat. Bankowcy czekają na wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która finalizuje prace nowelizacją Rekomendacji S (wytyczne dotyczące kształtowania polityki kredytowej przez banki).

– Jeżeli regulacje nam na to pozwolą, to będziemy liczyć zdolność korzystniej niż dla standardowego kredytu, bo rzeczywiście konstrukcja tzw. Kredytu 2 proc. jest taka, że 10 letni okres dopłat jest długi, a potem istotnie spadnie saldo kapitału i jest kilka mechanizmów pozwalających zmniejszyć ewentualne ryzyko problemów ze spłatą po tym okresie. Jednak musimy przestrzegać obowiązujących regulacji zarówno z prawa bankowego, jak i Rekomendacji S, a obecnie nie wynikają z nich zasady, które pozwalałyby na korzystniejsze liczenie zdolności kredytowej przy takim kredycie jak Bezpieczny Kredyt 2 proc. – mówi w rozmowie z Interią jeden z bankowców.

– Jeżeli nie będzie wytycznych umożliwiających korzystniejsze wyliczanie zdolność kredytowej, wielu klientów odejdzie z kwitkiem, bo bez tego program nie zadziała w takiej skali, jak się oczekuje – dodaje.

Wytyczne KNF niebawem

Rozmówca portalu zwraca uwagę, że banki musiałyby też uwzględnić ryzyko, że część klientów może stracić te dopłaty, jeśli przestaną spełniać warunki programu.

Z informacji portalu wynika, że wytyczne KNF powinny wkrótce się pojawić. Program ma wystartować 3 lipca br.

