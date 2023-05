Dodatkowe środki dla niepełnosprawnych. Wdówik: Wynik wsłuchiwania się w głosy

Prawo i Sprawiedliwość składa autopoprawkę do ustawy o świadczeniu wspierającym. Projekt dotyczy wprowadzenia do systemu prawnego nowego rodzaju świadczenia: świadczenie wspierające. Ustawa określa warunki nabywania prawa do tego świadczenia kierowanego do osób niepełnosprawnych mających największą potrzebę wsparcia oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. O szczegółach poinformował dziś z mównicy sejmowej wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

– W wyniku wsłuchiwania się w głosy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów wyszliśmy z poprawką, która koryguje sytuację, w której w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością. Poprawka ta pozwoli na wypłacanie kolejnego świadczenia pielęgnacyjnego w pełnym wymiarze. Podwyższy to świadczenie o 100 proc. o każde kolejne dziecko – powiedział w Sejmie wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Poprawka, która poparły inne kluby

Wiceminister powiedział, że mimo tego, że poprawkę wniosło Prawo i Sprawiedliwość, to wie o tym, że podobne pomysły miały także inne kluby. Wskazał także, że cieszy się ze zmiany sposoby rozmów na ważne tematy.

– To poprawka, z którą wyszliśmy, ale z tego co słyszałem, z podobną wyszły także inne kluby. Chcę przy tej okazji powiedzieć, że mimo wszystko jest dużą nadzieją na zmianę jakości życia politycznego fakt, że tak, jak powiedziała pani poseł Jagna Marczułajtis, niepełnosprawność nie ma barw politycznych i byliśmy w stanie ze sobą rozmawiać i się porozumieć – dodał wiceminister.

Zgłoszenie poprawek w drugim czytaniu spowodowało, że projekt skierowany został do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do ponownego rozpatrzenia. Najprawdopodobniej projekt po uwagach komisji wróci do głosowania jeszcze na aktualnym posiedzeniu Sejmu.

