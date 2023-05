Laptopy dla czwartoklasistów. Poznaliśmy listę dostawców

Sejm zdecydował w środę o skierowaniu do dalszych prac projektu ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Celem ustawy jest wyposażenie uczniów klas IV szkół podstawowych w laptopy oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w bony na zakup laptopa. Zakupu sprzętu będzie dokonywał centralnie co roku urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Laptopy dla czwartoklasistów. Resort podaje koszty

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłosiło dziś zweryfikowaną listę firm, które mogą podpisać umowę ramową na dostarczenie laptopów dla czwartoklasistów. – Mamy 14 firm, które spełniają kryteria przetargowe – zaoferowały one kilkanaście modeli różnych producentów. Widać, że element konkurencyjności jest tutaj widoczny, co bardzo nas cieszy. Przypomnę, że ostateczne ceny laptopów i wykonawców w każdym z 73 wyznaczonych regionów, poznamy w lipcu – podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, cytowany w komunikacie resortu.

Ministerstwo podaje, że na zakup 394 tys. 346 laptopów przeznaczonych zostanie ponad 1mld 182 mln. – Nowoczesny sprzęt powinien być stałym elementem polskiego systemu oświaty. Najlżejszy laptop, który został zaoferowany przez firmy, które przystąpiły do przetargu, waży zaledwie 1,4 kg. Dla nas, dorosłych, to nie jest najważniejsze kryterium, ale jeśli mówimy o dzieciach, musimy brać je pod uwagę – podkreśla szef resortu cyfryzacji.

Laptopy, które trafią do dzieci, będą objęte gwarancją producenta na 36 miesięcy.

Lista 14. dostawców

Lista dostawców laptopów wygląda następująco:

Konsorcjum firm: Advatech Sp. z o.o. (ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław), Magda Kwiatkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Renopol s.c. (z siedzibą w 05-825 Radonie, ul. Spacerowa 3), Sebastian Kwiatkowski prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Renopol s.c. (z siedzibą w 05-825 Radonie, ul. Spacerowa 3). Nazwa producenta: HP Inc. Model urządzenia: ProBook 440 G9.

Bechtle direct Polska Sp. z o.o. (ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław). Nazwa producenta: Fujitsu Model urządzenia: LIFEBOOK E5412.

Konsorcjum firm: Euvic Solutions S.A. (z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 98), Infonet Projekt S.A. (z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Towarowej 2). Nazwa producenta: Lenovo Model urządzenia: Lenovo V15 G3 IAP CTO – LNVNB161216 Typ (MTM) urządzenia: 83C4-S00300.

Konsorcjum firm: Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (z siedzibą w Zielonej Górze (65-410) przy ul. Fabrycznej 13/1), MBA System Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie (04-314), przy ul. Józefa Chłopickiego 18). Nazwa producenta: Lenovo Model urządzenia: Lenovo V15 G3 IAP CTO.

Konsorcjum Firm: GRUPA E Sp. z o.o. (z siedzibą w Tychach przy ul. Piwnej 32, 43-100 Tychy), ITD24 Sp. z o.o. (z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 44c, 44-100 Gliwice), Krzysztof Lech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U."HORYZONT" Krzysztof Lech (z siedzibą w Gorlicach (38-300) przy ul. Parkowej 6). Nazwa producenta: Acer Model urządzenia: TravelMate P215-5.

MMITIS Sp. z o.o. (ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz). Nazwa producenta: ACER Model urządzenia: TMP214-54.

Konsorcjum firm: Intaris Sp. z o.o. (ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa), Intaris Piotr Krakowiak Paweł Krakowiak SPK (ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa), NTT Technology Sp. z o.o. (ul. Trakt Brzeski 89, 05–077 Warszawa-Wesoła). Nazwa producenta: Acer Model urządzenia: TravelMate P2 TMP215-54.

Konsorcjum firm: Integrated Solutions sp. z o. o. (z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01- 207 Warszawa), MAXTO ITS sp. z o.o. (z siedzibą w Modlniczce przy Willowej 87, 32-085 Modlniczka), COMPUTEX sp. z o. o. spółka komandytowa (z siedzibą w Warszawie przy ul. Mroźnej 27, 03-654 Warszawa). Dell Typ urządzenia: komputer przenośny / laptop Model urządzenia: Latitude 3540.

Konsorcjum firm: ITPunkt. Sp. z o.o. (40-322 Katowice, ul. Wandy 18A), PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o. (28-230 Połaniec ul. Kilińskiego 6). Nazwa producenta: Acer Model urządzenia: Travelmate TMP215-54.

MDP Polska ITS Sp. z o.o. (ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa). Nazwa producenta: ASUS Model urządzenia: B1502CBA.

Konsorcjum firm: SUNTAR Sp. z o. o. (Boya-Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów), Egida IT Solutions Sp. z o.o. (ul. Gen. Józefa Zajączka 32, 01-510 Warszawa). Nazwa producenta: HP Inc. Model urządzenia: ProBook 440 G9.

x-kom sp. z o.o. (ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa). Nazwa producenta: ASUS Model urządzenia: ExpertBook B1502CBA.

Konsorcjum firm: Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. (ul. dra. Józefa Babińskiego 62A, 30-393 Kraków), Domino Computer Jarosław Myśliński (ul. Wrzosowa 41, 05-119 Legionowo), Bcoders S.A. (ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa). Nazwa producenta: Dell Model urządzenia: Latitude 3540.

Konsorcjum firm: IMAGE RECORDING SOLUTIONS SP Z O.O. (01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 190), TERG S.A. (77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 1D). Nazwa producenta: LENOVO Model urządzenia: V15 G3 IAP CTO.

