Rynek dóbr luksusowych w Polsce rośnie. Przybywa milionerów

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w niepewnych czasach", wartość tego rynku wyniosła w ubiegłym roku 37 mld zł, co oznacza wzrost o 19 proc. w porównaniu z 2021 r.

Rynek dóbr luksusowych. Największym segmentem samochody

Największą część rynku dóbr luksusowych stanowią samochody. Wartość segmentu aut premium i luksusowych wyniosła w 2022 roku 24,7 mld zł. W tym wypadku nastąpił znaczący wzrost zarówno w ujęciu ilościowym (o 5,1 proc.), jak i wartościowym (20,5 proc.). W zeszłym roku Polacy zarejestrowali 95,7 tys. nowych samochodów marek premium oraz 329 sztuk samochodów luksusowych.

Największy wzrost (45,6 proc.) w ujęciu rocznym odnotował natomiast sektor luksusowych hoteli i SPA, którego wartość wyniosła w ubiegłym roku 2,6 mld zł.

Nieco wyższą wartość – na poziomie 3,2 mld zł – osiągnął w 2022 roku rynek luksusowej odzieży i akcesoriów, który powiększył się o 9,9 proc. rok do roku. Z kolei segment luksusowych kosmetyków i perfum osiągnął w Polsce w zeszłym roku wartość 1,2 mld zł, co przełożyło się na wzrost 7,7 proc. rok do roku (za ponad połowę wartości tego segmentu odpowiadają perfumy).

Przybywa milionerów

Najważniejszą grupą docelową dla firm z branży dóbr luksusowych pozostają osoby bardzo bogate, z zarobkami powyżej 1 mln zł brutto rocznie. W 2021 roku mieszkało w naszym kraju 37 tys. takich osób co oznacza wzrost o 4,8 proc. w ujęciu rocznym. Ich zarobki osiągnęły 94 mld złotych i były o 2,6 proc. wyższe rok d roku. Najwięcej bardzo bogatych Polaków w 2021 roku zamieszkiwało Mazowsze (8,56 tys. osób), Wielkopolskę (4,24 tys.) oraz Śląsk (4,21 tys.).

– Od wielu lat liczba bogatych i zamożnych Polaków systematycznie rośnie. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że Polacy w szybkim tempie się bogacą w obliczu rekordowej inflacji, która istotnie wpływa na ich majątki. Wyniki poszczególnych segmentów rynku dóbr luksusowych w Polsce wskazują jednak, że zainteresowanie towarami luksusowymi i premium nie słabnie. Wręcz przeciwnie, w niepewnych czasach coraz więcej osób bogatych lokuje kapitał na rynku dóbr luksusowych lub poszukuje możliwości inwestycyjnych – komentuje Andrzej Marczak, partner, szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

