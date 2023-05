Morawiecki o waloryzacji 500 plus. „Ustawa w tej kadencji"

Niespełna dwa tygodnie temu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział podczas konwencji ugrupowania, że na początku przyszłego roku nastąpi waloryzacja 500 plus do kwoty 800 zł. Dzień później lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaapelował o wprowadzenie podwyżki świadczenia już na początku czerwca. Posłowie PO złożyli projekt ustawy w tej sprawie.

Morawiecki o waloryzacji 500 plus

O wprowadzeniu waloryzacji 500 plus mówił w dzisiejszym wywiadzie dla Polskiego Radia 24 premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że program jest konsekwentnie realizowany i trwają prace nad jego wdrożeniem. – Wkrótce ustawa, konsultacje, następnie wdrożenie ustawy, następnie te środki będą w budżecie zagwarantowane na kolejny rok – powiedział premier.

Pytany o to, czy ustawa zostanie przyjęta w tej kadencji Sejmu, Morawiecki odpowiedział: – Tak, oczywiście, ustawa w tej kadencji Sejmu (...) To co obiecujemy, konsekwentnie realizujemy.

Polacy o waloryzacji 500 plus

Z przeprowadzonego niedługo po konwencji PiS badania pracowni SW Research dla serwisu rp.pl wynika, że tylko 16,5 proc. ankietowanych popiera podwyższenie 500 plus do 800 zł od stycznia przyszłego roku. Nieco więcej, bo 18,3 proc. respondentów opowiada się za propozycją szefa PO, by waloryzacja świadczenia nastąpiła od czerwca. Łącznie podwyżkę 500 plus popiera 34,8 proc. badanych. Podwyżki 500 plus nie popiera 28 proc. ankietowanych, zaś według 22,8 proc. ankietowanych świadczenie powinno zostać zlikwidowane. Tym samym przeciwko waloryzacji 500 plus (za przeciwników jego podniesienia należy też uznać osoby, które chcą jego całkowitego zlikwidowania) jest 50,8 proc. uczestników badania. 14,4 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

