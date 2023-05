Przybyło oficjalnych milionerów na Ukrainie. Powód jest jeden

W zeszłym roku wzrosła liczba mieszkańców Ukrainy, których dochody przekraczają 1 mln hrywien (27 tys. dolarów). Poinformował o tym Danił Getmancew, szef komisji ds. finansów, polityki podatkowej i celnej Rady Najwyższej Ukrainy.

Przybyło milionerów na Ukrainie

– Liczba oficjalnych milionerów w 2022 roku wzrosła z 8177 do 9511 – napisał Getmancew na swoim koncie na Telegramie, cytowany przez „Rzeczpospolitą".

Wzrost liczby milionerów nie oznacza, że Ukraińcy w czasie wojny się bogacą. Wprost przeciwnie. Getmancew podkreśla, że większość obywateli straciła dorobek całego życia, co widać po deklarowanych dochodach za 2022 rok. Skąd zatem powyższe dane? Zdaniem szefa komisji ds. finansów, polityki podatkowej i celnej Rady Najwyższej Ukrainy to efekt patriotyzmu bogatych obywateli Ukrainy, którzy w czasie wojny stali się bardziej odpowiedzialni za ujawnianie swoich dochodów.

Prezes Europejskiego Banku i Rozwoju Odile Renaud Basso zwraca uwagę w rozmowie z „Rzeczpospolitą” na sprawność ukraińskiego fiskusa w trudnych warunkach wojennych. Wcześniej Państwowa Służba Podatkowa Ukrainy poinformowała, że liczba zeznań podatkowych składanych przez mieszkańców w 2022 roku spadła o prawie 79 tys. do ok. 170 tys., ponieważ wielu podatników (zwłaszcza kobiet, ale też osób starszych) z powodu wojny opuściła kraj i podjęła działalność gospodarczą poza jego granicami. Instytucja podała, że w tym okresie deklarowane dochody Ukraińców zmniejszyły się o 25,3 mld hrywien (690 mln dolarów) do 114,5 mld hrywien (3,13 mld dolarów), a dochody podatkowe osiągnęły 3,2 mld hrywien (87,5 mln dolarów).

Przybywa milionerów w Polsce

Z najnowszego raportu KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w niepewnych czasach" wynika, że w 2021 roku mieszkało w Polsce 37 tys. osób z zarobkami powyżej 1 mln zł brutto rocznie. To wzrost o 4,8 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Zarobki tych osób osiągnęły w sumie 94 mld zł i były o 2,6 proc. wyższe rok d roku. Najwięcej bardzo bogatych Polaków w 2021 roku zamieszkiwało Mazowsze (8,56 tys. osób), Wielkopolskę (4,24 tys.) oraz Śląsk (4,21 tys.).

