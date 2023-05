Rząd rusza z nową kampanią. Nawiązuje do słów Tuska

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki wraz z minister finansów Magdaleną Rzeczkowską złożyli wizytę w Radomiu, w Centrum Informatyki Resortu Finansów. To największy w Polsce publiczny fintech, który zajmuje się rozwijaniem i utrzymaniem systemów IT w kraju.

Morawiecki: „Tusk był jak znachor"

Premier podkreślał, że w ostatnich latach jego rządowi udało się dokonać skoku technologicznego w skarbówce, dzięki czemu skuteczniej walczy m.in. z mafiami VAT-owskimi. Morawiecki przywołał słowa Donalda Tuska z 2014 roku, kiedy to ówczesny premier prosił, by wskazać mu, „gdzie te miliardy leżą zakopane", gdyż chciałby je uruchomić i przyspieszyć gospodarkę Polski.

– Donald Tusk pytał, gdzie są zakopane pieniądze i nie robił nic, żeby odnaleźć te pieniądze, mimo wielu pism, które wpływały do niego (...) Tak, tak, panie Tusk. Koparką można się posługiwać na budowie, a nowoczesne państwo, profesjonalne państwo, to państwo, które posługuje się nowoczesnymi instrumentami informatycznymi – powiedział szef rządu wskazując na Centrum Informatyki Resortu Finansów.

– Supernowoczesne centrum, zaawansowanych rozwiązań informatycznych, rozwiązań, które ręka w rękę z naszymi znakomitymi skarbowcami dokonały tego cudu podatkowego, tego znakomitego uszczelnienia podatków – dodał.

Rząd rusza z kampanią

Morawiecki podkreślał, że za rządów koalicji PO-PSL funkcjonowały nowoczesne narzędzia informatyczne, tylko, że poprzednicy nie chcieli z nich korzystać.

– Pan Tusk był jak znachor, przykładał do systemu finansowego pijawki. I tak się to kończyło – pijawki vatowskie, pijawki różnych cwaniaków wysysały krew z naszego państwowego organizmu – powiedział premier.

Szef rządu przytaczał dane wskazujące, że za czasów rządów poprzedniej koalicji wzrost budżetu wyniósł ok. 15 proc., podczas gdy w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy było to 115 proc. – Wprowadziliśmy finanse publiczne w XXI wiek. Wystarczy popatrzeć na dane – wzrost budżetu pomiędzy 2008 r. a 2015 r. – z 253 mld na 289 mld zł, to wzrost o ok. 15 proc.. Między rokiem 2016 a 2023 to wzrost o 115 proc. Te pieniądze nie były nigdzie zakopane – stwierdził Morawiecki.

Premier przekonywał, że dzięki uszczelnieniu systemu finansowego udało się znaleźć środki m.in. na 500 plus, Dobry Start czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Na Twitterze Kancelarii Premiera zamieszczono klip promujący kampanię rządu o „niezakopanych pieniądzach".

Czytaj też:

Tusk o pierwszych decyzjach w przypadku wygranej. Wskazuje m.in. babciowetwitterCzytaj też:

Wymowna reakcja Tuska na decyzję Dudy. Zaprosił go na „konsultacje społeczne”