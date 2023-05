Zakup mieszkania. W tym mieście najłatwiej wynegocjować obniżkę

Z raportu Metrohouse i Credipass, którego szczegóły podaje Bankier.pl wynika, że kupujący mieszkania w pierwszym kwartale tego roku w sześciu największych polskich miastach, podczas ustalania ostatecznej ceny mogli wynegocjować średnio od 1,5 do 2,5 proc. To średnio o 2 proc. mniej niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Zakup mieszkania. Największe możliwości negocjacyjne w Krakowie

Najwięcej (2,5 proc.) wyniosły przeciętne możliwości negocjacyjne w Krakowie (spadek o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem), gdzie różnica między pierwszą a ostateczną ceną wyniosła 4,7 proc. Po drugiej stronie jest Gdańsk, gdzie średnie możliwości negocjacyjne obniżyły się do 1,4 proc. (spadek o 0,7 proc.). Najmocniej, bo o 1,9 proc. obniżyły się w ujęciu kwartalnym przeciętne możliwości negocjacyjne we Wrocławiu (obecnie 2,1 proc., w poprzednim kwartale – 4 proc.).

Z wyliczeń, które przytacza Bankier.pl wynika, że w Krakowie można było zaoszczędzić średnio 12,5 tys. zł.

Warto podkreślić, że zmiana ceny miała miejsce podczas ekspozycji ogłoszenia, czyli jeszcze przed pojawieniem się klientów.

Z raportu wynika, że w przypadku sprzedaży mieszkań z drugiej ręki, najmocniej swoje pierwotne oczekiwania cenowe zmieniali sprzedający w Warszawie (średnio o 5,6 proc.). Co najmniej lub powyżej 5 proc. spadała przeciętnie także pierwotnie wpisana stawka we Wrocławiu, Łodzi i Gdańsku. Obniżkę średnio jedynie o 2,9 proc. zanotowano w Poznaniu. W każdym jednak przypadku (poza Łodzią) pierwotne kwoty wpisywane w ogłoszeniach sprzedaży malały wyraźniej niż w ostatnim kwartale zeszłego roku. Wpływ na to mogła mieć dłuższa ekspozycja ogłoszeń dotyczących sprzedaży mieszkań związana z mniejszą liczbą klientów i trudnościami ze sprzedażą mieszkań.

Coraz trudniej sprzedać mieszkanie

Raport wskazuje, że mieszkania z drugiej ręki, które zostały sprzedane w pierwszym kwartale tego roku w stolicy, widniały na portalach ogłoszeniowych średnio 159 dni. To przeciętnie o 36 dni dłużej niż w czwartym kwartale 2022 roku. W pozostałych pięciu miastach było to przeciętnie 124 dni, o 15 dni dłużej niż we wcześniejszym kwartale.

