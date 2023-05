13 nieruchomości, cztery samochody. Czym jeszcze może pochwalić się najbogatszy poseł?

Poznaliśmy oświadczenia majątkowe posłów zasiadających w Sejmie RP. Jedną z najbogatszych osób zasiadających na Wiejskiej okazuje się być wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. W tym roku mija 18 lat od momentu, gdy zakopiański polityk po raz pierwszy uzyskał mandat poselski, przez pierwsze 10 lat (2005-2015) pełnił go z ramienia Platformy Obywatelskiej, w wyborach w 2015 roku bez powodzenia ubiegał się o reelekcję, ale już przy okazji następnej elekcji w 2019 roku do Sejmu powrócił, tym razem startując z list Zjednoczonej Prawicy (jako przedstawiciel Porozumienia Jarosława Gowina).

Gut-Mostowy podwoił oszczędności

Z najnowszego oświadczenia majątkowego posła wynika, że posiada 2,9 mln zł oszczędności. To dwa razy więcej niż w poprzednim oświadczeniu, w którym Gut-Mostowy zadeklarował 1,4 mln zł. Do tego dochodzą oszczędności w walucie obcej, których polityk zgromadził 8 tys. euro i 3 tys. dolarów.

Gut-Mostowy posiada dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych. Jego wartość to 1,8 mln zł. Na tym jednak nie koniec, bowiem poseł ma 12 innych nieruchomości, których łączna wartość to ok. 65 mln zł.

Wiceszef resortu turystyki i sportu ujawnia w swoim oświadczeniu majątkowym, że posiada 10 proc. udziałów w spółce Sabała (współwłaścicielami są jego małżonka Bożena i Marek Furman). Poseł podaje, że z tego tytułu uzyskał w zeszłym roku ponad 1,5 mln zł przychodu oraz ponad 446 tys. zł dochodu. Wiceminister ma też 10 proc. udziałów w stacji narciarskiej Witów-Ski w Witowie, w oświadczeniu twierdzi jednak, że w ubiegłym roku nie uzyskał z tego tytułu żadnego dochodu.

Polityk jest posiadaczem Mercedesa G (1994 r.), Jeepa Wranglera (2015 r.), Mini (2016 r.) oraz BMW 7 (2017 r.).

Największe zarobki z najmu

Gut-Mostowy ujawnia również, że jego przychody w związku z pracą w Ministerstwie Turystyki i Sportu wyniosły w zeszłym roku prawie 204 tys. zł, zaś dieta parlamentarna wyniosła 45 tys. zł. To jednak nic w porównaniu z tym co wiceminister zarobił na najmie, z oświadczenia wynika, że w ubiegłym roku było to niemal 2,5 mln zł.

