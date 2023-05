Orlen, Synthos i Ministerstwo Nauki podpisały umowę. Chodzi o kształcenie kadr dla elektrowni jądrowych

W środę w Warszawie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oraz wiceprezes ds. badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz Remigiusz Kopoczek wzięli udział w podpisaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej (ECKKJE).

Biznes i nauka łączą siły

– Biznes i nauka łączą siły przy budowie małego atomu. ECKKJE pozwoli rozwijać w Polsce energetykę jądrową w oparciu o własną, wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierów oraz naukowców – podkreśla na Twitterze Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Szef resortu Przemysław Czarnek podkreśla, że celem współpracy jest „bezpieczeństwo energetyczne Polaków".

– Chcemy już dziś kształcić kadry dla polskiej energetyki jądrowej na najwyższym możliwym poziomie. Chcemy kształcić inżynierów jądrowych, którzy za chwilę będą potrzebni na rynku pracy nie tylko ze względu na powstające elektrownie atomowe, ale również ze względu na rozwój biznesu w Polsce. Małe reaktory będą odgrywać wielką rolę w naszych przedsiębiorstwach – powiedział minister edukacji i nauki.

„Krok we wzmacnianiu polskiej gospodarki"

– Polska gospodarka musi podążać za aktualnymi trendami. Motorem tych zmian była i jest Grupa ORLEN. Dlatego inwestujemy miliardy złotych w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Wspólnie z ORLEN Synthos Green Energy planujemy budowę floty małych modułowych reaktorów jądrowych. Badania pokazują, że Polacy doskonale rozumieją potrzebę inwestycji w mały atom. Jednak aby skutecznie przeprowadzić ten proces już dziś musimy zadbać o zapewnienie odpowiedniego zaplecza kadrowego. Tak zrodziła się inicjatywa budowy Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej, które przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pozwoli na dynamiczny rozwój tej gałęzi energetyki w Polsce. To również kolejny ważny krok we wzmocnieniu polskiej gospodarki i krajowego bezpieczeństwa energetycznego – mówił z kolei prezes Orlenu Daniel Obajtek.

ECKKEJ ma umożliwić przyszłym kadrom dla energetyki jądrowej zdobywanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W ośrodku znajdzie się pełnoskalowy symulator reaktora BWRX-300, a więc taki, który będzie wykorzystywany w blokach jądrowych budowanych przez Grupę ORLEN w Polsce. Dla celów szkoleniowych zostanie odwzorowana także infrastruktura pomocnicza m.in. sterownia SMR-ów czy basen paliwowy. Dodatkowo Centrum zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny do kształcenia przyszłych specjalistów jądrowych oraz przestrzeń szkoleniową z salami wykładowymi i częścią edukacyjną. Ośrodek ECKKEJ ma zostać uruchomiony w 2027 roku.

PKN Orlen przypomina w komunikacie, że budowa ECKKEJ to kolejny etap tworzenia korpusu specjalistów dla nowej gałęzi gospodarki. Pod koniec stycznia br. Orlen i Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisały porozumienie o współpracy z sześcioma uczelniami technicznymi przy edukacji kadr jądrowych (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniki: Gdańska, Poznańska, Śląska, Wrocławska i Warszawska). Do współpracy dołączyły kolejne instytucje – Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Warszawski oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz, które wspólnie będą pracować na rzecz doskonalenia przyszłych kadr sektora energetycznego.

Do obsługi jednego SMR-a będzie potrzebnych ponad 100 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Grupa ORLEN do 2030 roku będzie posiadała 1-2 reaktory w Polsce i bardzo duży potencjał do rozwoju kolejnych jednostek w następnych latach.

