Mały ZUS Plus wydłużony. Przedsiębiorcy przez dodatkowy rok zapłacą niższe składki

– Sercem polskiej gospodarki są małe firmy. Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. mały ZUS był wydłużony o rok, chcemy dać oddech małym firmom dla dalszego rozwoju – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg na środowej konferencji prasowej, w trakcie której mówiła m.in. o rynku pracy, czternastej emeryturze i małym ZUS-ie.

Co to jest mały ZUS?

Mały ZUS Plus to niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Z rozwiązania mogą korzystać osoby, których przychód w ubiegłym roku zamknął się w kwocie 120 tys. złotych. „Ulga przysługuje przez trzy lata w ciągu pięciu lat, a po upływie tego okresu – od nowa” – czytamy na rządowej stronie.

W przypadku małego ZUS Plus podstawa, od której przedsiębiorca będzie miał obowiązek opłacać składki, zależy od jego dochodu w poprzednim roku. Podstawa małego ZUS plus nie będzie mogła być też niższa niż 30 proc. wartości kwoty minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało na styczeń danego roku. W przypadku 2023 roku wyniosło ono 3490 zł. Ze względu na to minimalna podstawa małego ZUS plus to 1047 złotych.

Obecny na konferencji minister rozwoju Waldemar Buda podkreślił, że mały ZUS Plus to rozwiązanie dla bardzo małych przedsiębiorców, jak korepetytorzy, fryzjerzy, makijażystki. Dodał, że to rozwiązanie pozwala na obniżenie składek mniej więcej o połowę.

Poinformował, że będzie to dotyczyć zarówno tych małych przedsiębiorców, którzy jeszcze korzystają z tej preferencji, jak i tych, którzy utracili do niej prawo.

– Te osoby, które korzystały z tego uprawnienia i utraciły je w 2023 r., będą mogły uzyskać podobne świadczenie od 1 sierpnia przez okres roku (...), jeśli tylko spełniają kryterium przychodu – powiedział Buda.

Dodał, że koszt małego ZUS-u plus dla budżetu państwa w tym roku to ok. 300 mln zł. W kolejnych latach łącznie to może być nawet 2 mld zł. Jeśli chodzi o liczbę przedsiębiorców, to liczymy, że jeszcze w 2023 r. skorzysta z tego rozwiązania ponad 60 tys. małych przedsiębiorców – stwierdził minister rozwoju.

14. emerytura

Z kolei wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed przypomniał również, że w piątek, 26 maja br., Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na stałe wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, tzw. czternastą emeryturę.

Nie wszyscy dostaną świadczenie w tej samej wysokości. W pełnej kwocie 1588,44 zł otrzymają ją osoby, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. W przypadku osób pobierających wyższą emeryturę działać będzie zasada złotówka za złotówkę, czyli czternasta emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł, przy czym kwota czternastki wyniesie co najmniej 50 zł.

